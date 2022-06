Klangforum Wien: Posadas' Poética del espacio

5 | Konzert

Datum: Samstag, 19. Oktober 2019 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozart Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Programm: Alberto Posadas

Poética del espacio für Ensemble (Uraufführung / Kompositionsauftrag des Klangforum Wien, Acht Brücken – Musik für Köln, Collegium Novum Zürich und des SWR)

Mitwirkende: Klangforum Wien

Dirigent: Sylvain Cambreling

Klangforum Wien Lukas Beck -

Die Poesie des Raumes nennt Alberto Posadas seinen neuen abendfüllenden Zyklus für Ensemble. Mit Blick auf das gleichnamige Buch des französischen Philosophen Gaston Bachelard fragt Posadas, wie wir Raum erleben und erfahren, wenn wir Musik hören, wenn wir den Raum gemeinsam mit dem Klang bewohnen. Um dieses Verhältnis zu erkunden, nutzt Posadas die Akustik der Instrumente und die Bewegungsmöglichkeiten des Klangs. Der Raum wird hier zu einem eigenen, poetischen Wesen, das wir durch die Musik erschließen.

Alberto Posadas calls his full-length cycle for ensemble Poetry of Space. Looking at the book of the same name by French philosopher Gaston Bachelard, Posadas asks how we experience space when we listen to music, when we co-inhabit space together with sound. In order to explore this relationship, Posadas uses the acoustics of the instruments and the possible movement of sound. Space becomes a poetic being of its own, which we explore through music.