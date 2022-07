NOWJazz: Tomeka Reid, Cello PLUS Ensemble

Datum: Sonntag, 16. Oktober 2022 Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Christuskirche

Ecke Max-Egons-Straße/ Irmastraße

78166 Donaueschingen

Lageplan Tickets Programm: NOWJazz Mitwirkende: Tomeka Reid, Cello PLUS Ensemble

Die Cellistin, Improvisatorin und Komponistin Tomeka Reid gehört zu den innovativsten Persönlichkeiten der US-amerikanischen Musikszene. Ihre Musik kann sich in verschiedene stilistische Richtungen ausdehnen – ganz im Sinne des AACM-Kollektivs in Chicago, dem sie seit einigen Jahren angehört. Auch wenn sie sich in ihren Arbeiten auf Traditionen und Konzepte des Jazz, der komponierten und improvisierten Musik bezieht: Die von ihr gestalteten Klangräume sind keine historische Spurensuche, sondern ein sinnliches Ausloten der verschiedensten Möglichkeiten zeitgenössischen Musizierens.

Cellist, improviser and composer Tomeka Reid is one of the most innovative personalities on the US music scene. Her music can expand in various stylistic directions, very much in the spirit of the AACM collective in Chicago, of which she has been a member for several years. Although she refers to traditions and concepts of jazz, composed and improvised music in her works, the sound spaces she creates are not a historical forensic quest but a sensual exploration of the most diverse possibilities of contemporary music-making.

