Datum: Samstag, 16. Oktober 2021 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Große Sporthalle

Realschule Donaueschingen

Lehenstraße 15

78166 Donaueschingen

Normalpreis: 24,00 Euro Ermäßigt: 12,00 Euro Vorverkauf Vorverkauf: Little Ticket Shop

Hansaring 94

50670 Köln

+49 (0) 221 91409830

info@littleticket.shop

Vorverkaufsbeginn: 1.9.2021, 9:00 Uhr Informationen Programm: Øyvind Torvund

Plans für Ensemble und Präsentationsfolien (DE)

Marton Illés

Forajzok für Ensemble (UA)

Yair Klartag

Akward Dances and Passacaglia für Ensemble (UA)

Ragnhild Berstad

trãnseõ für Ensemble mit Glasinstrumenten (DE) Mitwirkende: Klangforum Wien

Bas Wiegers, Leitung

Zum Livestream/Video

Vier verschiedene Positionen stellt das Klangforum Wien in diesem Konzert vor. Øyvind Torvund erfindet mögliche künftige Musiken, die er teils komponiert, teils imaginiert. Marton Illés zeichnet in seinem Werk psychologische Prozesse akustisch nach. Yair Klartag beschäftigt sich mit dem Phänomen der Postironie.

Ragnhild Berstad schreibt eine intime, sehr persönliche Musik. Klangforum Wien presents four different positions in this concert. Øyvind Torvund invents possible future music, which he partly composes, partly imagines. Marton Illés traces psychological processes acoustically in his work. Yair Klartag deals with the phenomenon of postirony. Ragnhild Berstad writes intimate, very personal music.

