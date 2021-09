Datum: Freitag, 15. Oktober 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Mozart Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Normalpreis: 31,00 Euro Ermäßig: 15,00 Euro

Hansaring 94

50670 Köln

+49 (0) 221 91409830

info@littleticket.shop

Vorverkaufsbeginn: 11.9.2021, 9:00 Uhr Informationen Programm: Enno Poppe

Hirn für Ensemble (UA)

Liza Lim

World as Lover, World as Self für Klavier und Orchester (UA)

Stefan Prins

under_current für E-Gitarre und Orchester (UA)

Misato Mochizuki

Neues Werk für Orchester und Elektronik (UA) Mitwirkende: Yaron Deutsch, E-Gitarre

Tamara Stefanovich, Klavier

IRCAM

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Ilan Volkov, Leitung

Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg ist eines von drei Sinfonieorchestern, die in diesem Jahr in Donaueschingen zu Gast sind. Der in der Neuen Musik durchaus profilierte Klangkörper bringt gleich vier exzeptionelle Werke zur Uraufführung. Enno Poppe reduziert das Orchester auf seine Bläser und definiert so einen ganz eigenen Klang. Liza Lim schreibt mit World as Lover, World as Self ein Klavierkonzert für Tamara Stefanovich und spielt dabei auf Joanna Macys buddhistische Konzepte an. Stefan Prins widmet sich erstmals dem Orchester und stellt ihm einen Solisten, den E-Gitarristen Yaron Deutsch, zur Seite. Misato Mochizuki widmet sich in ihrem neuen Orchesterstück Fragen der Künstlichen Intelligenz.

The Orchestre Philharmonique du Luxembourg is one of three symphony orchestras that will be in Donaueschingen this year. The orchestra, which has made a name for itself in new music, will premiere four exceptional works. Enno Poppe reduces the orchestra to its wind instruments and thus defines a sound all of its own. Liza Lim writes World as Lover, World as Self, a piano concerto for Tamara Stefanovich, alluding to Joanna Macy's Buddhist concepts. Stefan Prins dedicates himself to the orchestra for the first time and provides it with a soloist, the electric guitarist Yaron Deutsch. Misato Mochizuki addresses questions of artificial intelligence in her new orchestral piece.

