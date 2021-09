Datum: Freitag, 15. Oktober 2021 Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Sitzungssaal

Finanzamt Donaueschingen

Käferstraße 25

78166 Donaueschingen

Eintritt: frei Informationen Programm: Kofi Agawu

Is African Art Music Possible? Videolecture Mitwirkende: Kofi Agawu

Der Musikwissenschaftler Kofi Agawu von der City University of New York spricht im Rahmen von Donaueschingen global über heutige Strömungen afrikanischer Kunstmusik. "Weißsein oder Europäischsein sind keine selbstwirksamen Kategorien, wenn es um Kreativität geht. Afrikanische Kunstmusik beschreibt eine Modernität, die eine konstante Redefinition mit sich bringt – sie ist dynamisch."

Musicologist Kofi Agawu from the City University of New York will speak at Donaueschingen global about contemporary trends in African art music. "Whiteness or Europeanness are not self-evident categories when it comes to creativity. African art music describes a modernity that involves constant redefinition – it is dynamic."

