Datum: Freitag, 14. Oktober 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Baar Sporthalle

Humboldtstraße 3

78166 Donaueschingen

Programm: Clara Iannotta

where the dark earth bends

für zwei Posaunen und Orchester (UA)

Agata Zubel

Outside the Realm of Time

für Hologramm-Solistin und Orchester (UA)

Martin Schüttler

Neues Werk

für Orchester und Live-Elektronik (UA)

Thomas Meadowcroft

Forever Turnarounds (A)

für Studio-Orchester (UA)



Live in SWR2 (20.05 Uhr) Mitwirkende: Weston Olencki & Mattie Barbier, Posaunen

Agata Zubel, Hologramm

Mitglieder der SWR Big Band

SWR Experimentalstudio

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Pascal Rophé

In diesem Konzert schließen sich das SWR Symphonieorchester, die SWR Big Band und das SWR Experimentalstudio zusammen, um vier ästhetisch grundverschiedene Kompositionen uraufzuführen: Während Clara Iannotta den beiden Posaunisten Mattie Barbier und Weston Olencki ein Konzert auf den Leib geschrieben hat, tritt Agata Zubel selbst als Hologramm-Solistin in ihrem von Marcel Proust inspirierten Werk auf; Thomas Meadowcroft verschmilzt die SWR Big Band mit dem traditionellen Sinfonieorchester, und Martin Schüttler sucht eine möglichst große klangliche Heterogenität jenseits eines traditionell "europäischen" Denkens von Einheitlichkeit und Geschlossenheit zu erreichen.

In this concert, the SWR Symphonieorchester, the SWR Big Band and the SWR Experimentalstudio join forces to premiere four aesthetically fundamentally different compositions: Clara Iannotta has written a concerto for trombonists Mattie Barbier and Weston Olencki, Agata Zubel appears as a hologram soloist in her work inspired by Marcel Proust; Thomas Meadowcroft fuses the SWR Big Band with the traditional symphony orchestra, and Martin Schüttler seeks to achieve the greatest possible tonal heterogeneity beyond a traditionally "European" thinking of uniformity and unity

