Datum: Donnerstag, 14. Oktober 2021 - Freitag, 15. Oktober 2021 Beginn: 23:00 Uhr

Ort: Bartók Saal

Donauhallen

78166 Donaueschingen

Lageplan Normalpreis: 24,00 Euro Ermäßigt: 12,00 Euro Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: Little Ticket Shop

Hansaring 94

50670 Köln

+49 (0) 221 91409830

info@littleticket.shop

Vorverkaufsbeginn: 1.9.2021, 9:00 Uhr Informationen Programm: François Sarhan

EPHÉMÈRE ENCHAINÉ Musiktheater



in Zusammenarbeit mit den Bregenzer Festspielen Mitwirkende: Ensemble Phace

La Muse en Circuit

Als eine Revue hat François Sarhan sein Nachtstück EPHÉMÈRE ENCHAINÉ angelegt, mit Performances, Filmen, Ensemblestücken und installativen Momenten. Sarhan hat die vielen verschiedenen Teile in eine Gesamtdramaturgie eingebunden und so einen langen, die gesamte Nacht dauernden Bogen geschaffen. Dabei kommen die vielen Aspekte seines Schaffens, von humorvollen Szenen und klandestinen Augenblicken, selbstironischen Referenzen und durchkomponierten Passagen, zu ihrem Recht. In einem entspannten Ambiente kann das Publikum sich frei im Werk bewegen. Am Morgen werden die Besucher*innen mit einem kleinen Frühstück in den Tag entlassen.

François Sarhan has designed his night play EPHÉMÈRE ENCHAINÉ as a revue, with performances, films, ensemble pieces and installation moments. Sarhan has integrated the many different parts into an overall dramaturgy and thus created a long arc that lasts the entire night. In the process, the many aspects of his work, from humorous scenes and clandestine moments, self-deprecating references and through-composed passages, come into their own. In a relaxed atmosphere, the audience can move freely through the work. In the morning, the visitors are released for the day with a small breakfast.

Zur Veranstaltungsübersicht