"Wie Baden in Musik", so fühlt sich Thomas Meadowcrofts' "Forever turnarounds" für die Musiker*innen des SWR Symphonieorchesters und der SWR Big Band an. Ziemlich ungewöhnlich für eine Uraufführung bei den Donaueschinger Musiktagen. Was es mit dem "Highconcept Kitsch" auf sich hat, erzählt Meadowcroft im Interview.