Rahmenprogramm der Donaueschinger Musiktage 2022

13.-16.10.2022

Next Generation Studierendenproramm

Ein Projekt der Hochschule für Musik FHNW in Basel in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Trossingen.

Donnerstag, 13.10. und Samstag, 15.10.2022, 19.30 Uhr

Filmdokumentation "Donau / Rauschen"

Erste Präsentation der filmischen Dokumentation, die zur Landschaftskomposition "Donau / Rauschen" von Daniel Ott und Enrico Stolzenburg zum 100­jährigen Jubiläum der Donaueschinger Musiktage entstanden ist.

Wo: Kommunales Kino guckloch

Freitag, 14.10.2022, 16.30 Uhr

Preisverleihung FEM-Nadel

Verleihung der FEM­Nadel des Deutschen Komponisten­ verbands an Jeunesses Musicales für den Bundeswettbewerb Jugend komponiert.

Wo: Museum Art.Plus

Sonntag, 16.10.2022, 9.30 Uhr

Gottesdienst

Die Christuskirche Donaueschingen und die Gesellschaft der Musikfreunde laden herzlich ein zum Festgottesdienst zu den Donaueschinger Musiktagen 2021.

Wo: Christuskirche