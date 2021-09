Das Rahmenprogramm der Donaueschinger Musiktage 2021

per Mail teilen

14.-17.10.2021

Next Generation Studierendenprogramm

Ein Projekt der Hochschule für Musik FHNW in Basel in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Trossingen

maD – music academy Donaueschingen

In Zusammenarbeit mit der Bundesakademie Trossingen

Donnerstag, 14.10.2021, 14.30 Uhr

Preisverleihung

Verleihung der FEM-Nadel des Deutschen Komponistenverbands an Lotte Thaler (2020) und Lothar Zagrosek (2021)

Wo: Museum Art.Plus

Freitag, 15.10.2021

Gespräch: Donaueschingen global

Wo: Stadtbibliothek Donaueschingen

Samstag, 16.10.2021, 13 Uhr

Gespräch: Donaueschingen global

Wo: Stadtbibliothek Donaueschingen

Sonntag, 17.10.2021, 9 Uhr

Gottesdienst

Die Christuskirche Donaueschingen und die Gesellschaft der Musikfreunde laden herzlich ein zum Festgottesdienst zu den Donaueschinger Musiktagen 2021.

Wo: Stadtpfarrkirche St. Johann

