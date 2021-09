per Mail teilen

Tickets für Veranstaltungen der Donaueschinger Musiktage können bei littleticket.shop oder über die Tickethotline 0221 91409830 erworben werden.

Die Donaueschinger Musiktage dauern in diesem Jahr erstmals volle vier Tage und beginnen am Donnerstag, den 14. Oktober, mit einem Festakt. Im nachfolgenden Eröffnungskonzert stellt das SWR Vokalensemble unter der Leitung seines Chefdirigenten Yuval Weinberg gemeinsam mit dem JACK Quartet ein abendfüllendes Werk für Chor und Streichquartett von Chaya Czernowin vor.

Das JACK Quartet wird gemeinsam mit dem SWR Vokalensemble das Eröffnungskonzert gestalten. Beowulf Sheehan

Klangkunst und Donaueschingen global

Installationen von Em'kal aus Kamerun und dem Duo Pungwe aus Namibia und Zimbabwe sind Bestandteil von "Donaueschingen global", ein im Jahr 2019 initiiertes Forschungsprojekt zur Reflexion zeitgenössischer und experimenteller Musik im außereuropäischen Kontext. Vier Experten für globale Kunstmusik bereisten im Rahmen dieses Projekts ländliche und urbane Regionen Südamerikas, Afrikas, Asiens und des Nahen Ostens, um außerhalb bekannter Netzwerke und Institutionen zeitgenössische Musik zu erforschen und zu diskutieren. Die Ergebnisse ihrer Recherchen werden im Rahmen der Donaueschinger Musiktage 2021 auch in Konzerten, Performances, Diskussionen und Vorträgen präsentiert.

Ausstellung

An sieben verschiedenen Orten in Donaueschingen erinnert die Ausstellung "1921-2021 – 100 Jahre Donaueschingen" an die vielen großartigen Augenblicke und Persönlichkeiten der Festivalgeschichte. Sie wird kuratiert von Markus Müller und stellt auch Fragen nach Desiderata, Versäumnissen und der Rolle von Außenseitern.

