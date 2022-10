Livestream von den Donaueschinger Musiktagen: Carolin Widmann & SWR Symphonieorchester

Programm

Peter Ruzicka

Eingedunkelt

für Violine, Kammerchor und Orchester (UA)

Arnulf Herrmann

Ein Kinderlied (Dämonen)

für Orchester (UA)

Lula Romero

Parallax

für Orchester (UA)

Malika Kishino

Wolkenatlas

für großes Orchester in drei Gruppen (UA)

Mitwirkende

Carolin Widmann, Violine

SWR Vokalensemble

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Bas Wiegers

Carolin Widmann Pressestelle Lennard Ruehle

Im Abschlusskonzert gibt die Geigerin Carolin Widmann ihr Debut bei den Donaueschinger Musiktagen mit Peter Ruzickas Violinkonzert "Eingedunkelt", in dem auch Mitglieder des SWR Vokalensembles singen. Arnulf Hermann spürt den Ablagerungen von Geschichte in einem berühmten Kinderlied nach und lässt dabei eine Schallplatte als den Rahmen gebenden Speicher fungieren. Malika Kishino und Lula Romero wiederum teilen das große Symphonieorchester in drei Gruppen auf, die in Romeros Parallax das Publikum auch räumlich umschließen.

