Livestream: SWR Symphonieorchester und SWR Big Band bei den Donaueschinger Musiktagen

Im Livestream auf SWRClassic.de am 14.10.2022 ab 20 Uhr.

Programm

RAGE Thormbones

zero said in a low voice

Martin Schüttler

i wd leave leaf & dance

für Orchester und Live-Elektronik (UA)

Agata Zubel

Outside the Realm of Time

für Hologramm-Solistin und Orchester (UA)

Thomas Meadowcroft

Forever Turnarounds

für Studio-Orchester (UA)

Mitwirkende

Weston Olencki & Mattie Barbier, Posaunen

Agata Zubel, Hologramm

Mitglieder der SWR Big Band

SWR Experimentalstudio

Sebastian Fichtner, & Matthias Schneider-Hollek, Klangregie

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Pascal Rophé

Programmänderung Die angekündigte Uraufführung eines neuen Werks von Clara Iannotta musste im Zuge von Corona-Infektionen bei den Ausführenden der Live-Elektronik leider kurzfristig abgesagt werden. Stattdessen führen die Posaunisten Weston Olencki und Mattie Barbier als RAGE Thormbones ein eigenes Werk mit dem Titel "zero said in a low voice" auf.

In diesem Konzert schließen sich das SWR Symphonieorchester, die SWR Big Band und das SWR Experimentalstudio zusammen, um drei ästhetisch grundverschiedene Kompositionen uraufzuführen: Während Agata Zubel selbst als Hologramm-Solistin in ihrem von Marcel Proust inspirierten Werk auftritt, verschmilzt Thomas Meadowcroft die SWR Big Band mit dem traditionellen Sinfonieorchester, und Martin Schüttler sucht eine möglichst große klangliche Heterogenität jenseits eines traditionell "europäischen" Denkens von Einheitlichkeit und Geschlossenheit zu erreichen.

