Am Samstag auf den Donaueschinger Musiktagen: Vormittags Hans Thomallas und William Lamsons Multimedia-Komposition "The Brightest Form of Absence" für Stimme, Ensemble, Live-Elektronik und Videoprojektion. Am Nachmittag ein Besuch im Fischhaus im Fürstlich Fürstenbergischen Park: "Liquid Souls" von Claudia Brieske und Franziska Baumann - Installation und Vokalperformance. mehr...