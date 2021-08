Die Komponistin Joanna Bailie spricht über ihr Werk "Music from Public Places" Für Streicher, Chor und Elektronik. Der Solist in Klaus Schedls "Blutrausch" steigert sich in hasserfüllte Emotionen bis zum Massaker. Außerdem: Die Rauminstallation "Ma un Ma" von Johannes S. Sistermanns. mehr...