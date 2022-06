Lässt sich ein Konzert choreografieren? Lassen sich unterschiedliche Kompositionen sinnvoll in einem Regiekonzept zusammenfassen? Diesen und ähnlichen Fragen gehen das Solistenensemble Kaleidoskop und der französische Regisseur Laurent Chétouane nach. Ausgangspunkt ihrer Konzertdramaturgie sind Werke dreier KomponistInnen, die den Klang je anders modellieren, die ihn fließen und strömen lassen und dem Klangbild bisweilen einen traumatischen Zug verleihen.

Can a concert be choreographed? Can different compositions be brought together meaningfully by a directorial concept? These questions and similar ones are investigated by the Solistenensemble Kaleidoskop and the French director Laurent Chétouane. The point of departure for their concert dramaturgy is provided by works by three composers, each modelling sound in different ways that cause it to flow and stream, sometimes giving the overall sound world a certain traumatic quality.