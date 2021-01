Francesca Verunelli: "Man Sitting at a Piano I" für Flöte, MIDI-Klavier und Elektronik • James Saunders: "know that your actions reflect within the group" für Ensemble • Hanna Eimermacher: CUT • Martin Schüttler: «My mother was a piano teacher […]» für Fernensemble und Moderatorinnen | Ictus Ensemble, Michaela Grom und Sabine Gronau (Moderation). mehr...