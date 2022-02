Elaine Mitchener: On Being Human As Praxis

Als im Oktober 2020 klar wurde, dass die Donaueschinger Musiktage Corona-bedingt nicht würden stattfinden können, gelang es der Filmemacherin Bettina Ehrhardt, die sich mit einem Team vor Ort befand, kurzfristig einen Videomitschnitt der finalen Proben von Elaine Mitcheners Performanceprojekt "On Being Human As Praxis" zu organisieren. Der entstandene Film dokumentiert somit quasi die Uraufführung von "On Being Human As Praxis", aufgezeichnet am 15. und 16. Oktober 2020 in der Sporthalle der Realschule Donaueschingen.

Jason Yarde

THE PROBLEM WITH HUMANS Volume 1 – An Overview From Under für Stimme und Ensemble (2020) UA

Matana Roberts

"Gasping for air considering your purpose Dissolving …" für Stimme und Ensemble (2020) UA

Laure M. Hiendl

White Radiance (the brand name) für Stimme und Ensemble (2020) UA

Tansy Davies

The rule is love für Stimme und Ensemble (2020) UA

George Lewis

H. narrans für Stimme und Ensemble (2020) UA

Mitwirkende

Elaine Mitchener, Alt und Gesamtkonzept

Ieva Navickaite & Tommaso Petrolo, Tanz

Dam Van Huynh, Regie/Choreografie

Antony Hateley, Lichtdesign

MAM. Manufaktur für aktuelle Musik

Richard Haynes, Klarinette

Paul Hübner, Trompete

Sabrina Ma, Schlagwerk

Sarah Saviet, Violine

Caleb Salgado, Kontrabass

On Being Human as Praxis ist dem Titel einer von Katherine McKittrick herausgegeben, kritischen Genealogie von Werken der jamaikanischen feministischen Schriftstellerin und Kulturtheoretikerin Sylvia Wynter entnommen. Inspiriert von Wynters Erkenntnissen darüber, wie Rasse, Ort und Zeit zusammen das Menschsein prägen, hat die Vokalkünstlerin Elaine Mitchener fünf Komponisten eingeladen, kreativ auf Wynters verblüffende Rekonzeptualisierung des Menschlichen und ihre Versuche, das Menschsein als Praxis zu rehistorisieren, zu reagieren. Für diese Reise wird Mitcheners langjähriger Mitarbeiter, der vietnamesisch-amerikanische Choreograf Dam Van Huynh, sie mit Mitgliedern seiner Tanzkompanie und des Ensembles MAM. Manufaktur für aktuelle Musik choreografisch führen.

Die Mitwirkenden wurden vor der Aufzeichnung negativ auf Corona getestet.

