Peter Ruzicka: Eingedunkelt

wurde am 3. Juli 1948 in Düsseldorf geboren. An eine instrumentale und theoretische Ausbildung am Hamburger Konservatorium (Klavier, Oboe, Kompositionstheorie) schlossen sich Kompositionsstudien bei Hans Werner Henze und Hans Otte an. Er studierte Rechts- und Musikwissenschaften in München, Hamburg und Berlin.

Ruzickas Werke wurden von führenden Orchestern und Ensembles aufgeführt. Dirigenten wie Gerd Albrecht, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Christoph Eschenbach, Mariss Jansons, Antonio Pappano, Giuseppe Sinopoli und Christian Thielemann haben sich für seine Musik eingesetzt.

Seine Oper Celan erlebte 2001 ihre Uraufführung an der Staatsoper Dresden. Das Musiktheater Hölderlin wurde 2008 an der Staatsoper Unter den Linden Berlin uraufgeführt, seine Oper Benjamin 2018 an der Hamburgischen Staatsoper.

Von 1979 bis 1987 wirkte Ruzicka als Intendant des Radio-Symphonie-Orchesters Berlin, von 1988 bis 1997 als Intendant der Staatsoper Hamburg und der Hamburger Philharmoniker. 1996 übernahm er als Nachfolger Hans Werner Henzes die künstlerische Leitung der Münchener Biennale, die er bis 2014 innehatte, und wurde daneben im Jahr 1997 künstlerischer Berater des Royal Concertgebouw Orchesters Amsterdam. Von 2001 bis 2006 übernahm Ruzicka als Intendant die künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele. Als Dirigent leitete er u.a. das Deutsche-Symphonie-Orchester Berlin, das Royal Concertgebouw Orchester Amsterdam, das Gewandhausorchester Leipzig, die Staatskapelle Berlin, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, SWR Sinfonieorchester, die Münchner Philharmoniker, das Philharmonische Staatsorchester Hamburg, das Gulbenkian Orchester Lissabon, das Hongkong Philharmonic Orchestra, das China Philharmonic Orchestra und das Yomiuri Nippon Symphony Orchestra Tokyo.

English

was born in Düsseldorf on July 3,1948. Instrumental and theoretical training at the Hamburg Conservatory (piano, oboe, composition theory) was followed by composition studies with Hans Werner Henze and Hans Otte. He studied law and musicology in Munich, Hamburg and Berlin.

Ruzicka’s works have been performed by leading orchestras and ensembles. Conductors such as Gerd Albrecht, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Christoph Eschenbach, Mariss Jansons, Antonio Pappano, Giuseppe Sinopoli and Christian Thielemann have championed his music.

His opera Celan had its world premiere at the Dresden State Opera in 2001. The music theater Hölderlin premiered at the Staatsoper Unter den Linden Berlin in 2008, and his opera Benjamin at the Hamburg State Opera in 2018.

From 1979 to 1987 Ruzicka was artistic director of the Berlin Radio Symphony Orchestra, and from 1988 to 1997 artistic director of the Hamburg State Opera and the Hamburg Philharmonic. In 1996 he succeeded Hans Werner Henze as artistic director of the Munich Biennale, a post he held until 2014, and in 1997 he also became artistic advisor to the Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. From 2001 to 2006, Ruzicka took over as artistic director of the Salzburg Festival. As a conductor, he has led the Deutsche-Symphonie-Orchester Berlin, the Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, the Gewandhausorchester Leipzig, the Staatskapelle Berlin, the Bavarian Radio Symphony Orchestra, SWR Sinfonieorchester, the Munich Philharmonic Orchestra, the Philharmonic State Orchestra Hamburg, the Gulbenkian Orchestra Lisbon, the Hong Kong Philharmonic Orchestra, the China Philharmonic Orchestra and the Yomiuri Nippon Symphony Orchestra Tokyo, among others.