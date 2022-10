Artur Zagajewski: Danses Polonaises

Werkkommentar von Artur Zagajewski

"POLEN IST EINE INSEL DER FREIHEIT UND TOLERANZ. VERACHTUNG FÜR POLNISCHE TRADITION UND WERTE. EIN ANGRIFF AUF DIE POLNISCHE TRADITION UND DIE POLNISCHEN WERTE. ES ENTSTEHT EINE BEWEGUNG ZUR VERTEIDIGUNG DER WERTE. EIN ANGRIFF AUF DIE POLNISCHE IDENTITÄT UND IHRE SYMBOLE. EINE BEWEGUNG ZUR VERTEIDIGUNG DER POLNISCHEN HEIMAT UND IDENTITÄT. EIN ANGRIFF VON LGBT-AKTIVISTEN ZUR VERTEIDIGUNG DER FAMILIE. IN SPANIEN WERDEN KINDER IHREN ELTERN DURCH DIE LGBT-IDEOLOGIE WEGGENOMMEN. ANGRIFFE VON LIBERALEN UND LINKSRADIKALEN AUF POLEN. EINE WEITERE ABSCHEULICHE PROVOKATION DURCH DIE LGBT. DIE LGBT-IDEOLOGIE ZERSTÖRT DIE FAMILIE. ALARM! SEXUALKUNDE-UNTERRICHT FÜR KINDER. DER PRÄSIDENT VERTEIDIGT POLNISCHE FAMILIEN. SCHUTZ DER FRAUEN ODER EIN IDEOLOGISCHER KAMPF. WER WIRD DIE LINKSRADIKALE REVOLUTION UNTERSTÜTZEN? WER WILL NICHT DAS SOUVERÄNE UND STARKE POLEN? WER ÄRGERT SICH ÜBER DEN POLNISCHEN PATRIOTISMUS? DIE PATRIOTEN WERDEN VERUNGLIMPFT, DIE POLEN WERDEN VERACHTET. EINWANDERER GEBEN EINER AGGRESSIONSSPIRALE AUFTRIEB. POLEN WACHT ÜBER DIE GRENZEN DER EU. FÜNF JAHRE DES KAMPFES UM SOUVERÄNITÄT UND WOHLSTAND. POLEN SICHER WIE NIE ZUVOR IN DER GESCHICHTE. EUROPA NEIDISCH AUF DEN ERFOLG POLENS. DIE STÄRKE DER POLNISCHEN WIRTSCHAFT SCHÜRT NEID. DIE DEUTSCHEN IRRITIERT DURCH DAS STARKE POLEN. DIE TOTALE OPPOSITION UND DIE ABSICHT DER DEUTSCHEN, POLEN ZU BESTRAFEN. BRÜSSEL, BERLIN UND DIE OPPOSITION GEGEN POLEN. WIRD DIE OPPOSITION DEN JÜDISCHEN FORDERUNGEN NACHKOMMEN? DIE RUSSEN WERDEN FÜR DIE MISSACHTUNG DES POLNISCHEN VOLKES BEZAHLEN. WER WILL POLEN MILLIARDEN VON EURO VORENTHALTEN? FRANKREICH STREIKT BEI DER GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN UNION. EIN ANGRIFF AUF DIE GRUNDLAGEN UNSERER ZIVILISATION."

(Quelle: polnische Fernsehnachrichten)

Das Stück Danses Polonaises wurde für das Ensemble Kwadrofonik geschrieben. Es stützt sich auf Parolen der Gegendemonstration polnischer Patrioten und Verteidiger polnischer Werte gegen die Pride Parades.

English

"POLAND IS AN ISLAND OF FREEDOM AND TOLERANCE. CONTEMPT FOR POLISH TRADITION AND VALUES. AN ATTACK ON POLISH TRADITION AND VALUES. A MOVEMENT IN DEFENSE OF VALUES IS COMING INTO EXISTENCE. AN ATTACK ON THE POLISH IDENTITY AND SYMBOLS. IN DEFENSE OF THE POLISH HOMELAND AND IDENTITY. LGBT ACTIVISTS’ ATTACK FOR DEFENDING THE FAMILY. CHILDREN BEING TAKEN AWAY FROM THEIR PARENTS BY LGBT IDEOLOGY IN SPAIN. LIBERALS AND LEFTISTS’ ATTACKS ON POLAND. ANOTHER REVOLTING PROVOCATION BY LGBT. LGBT IDEOLOGY DESTROYS THE FAMILY. ALARM! SEX LESSONS FOR CHILDREN. THE PRESIDENT DEFENDS POLISH FAMILIES. PROTECTION OF WOMEN OR AN IDEOLOGICAL BATTLE. WHO WILL SUPPORT THE RADICAL LEFTIST REVOLUTION? WHO DOES NOT WANT THE SOVEREIGN AND STRONG POLAND? WHO IS ANNOYED BY POLISH PATRIOTISM? PATRIOTS ARE BEING VILIFIED, POLES ARE BEING DESPISED. IMMIGRANTS GIVE IMPETUS TO A SPIRAL OF AGGRESSION. POLES ON GUARD OVER THE EU BORDERS. FIVE YEARS OF STRUGGLING FOR SOVEREIGNTY AND PROSPERITY. POLAND SAFE AS NEVER BEFORE IN HISTORY. THE POLISH SUCCESS ENVIED IN EUROPE. THE STRENGTH OF THE POLISH ECONOMY STIRRING UP ENVY. GERMANS IRRITATED BY THE STRONG POLAND. THE TOTAL OPPOSITION AND GERMANS INTENT ON PUNISHING POLAND. BRUSSELS, BERLIN AND THE OPPOSITION AGAINST POLAND. WILL THE OPPOSITION MEET THE JEWISH DEMANDS? RUSSIANS WILL PAY FOR DISREGARDING POLISH PEOPLE. WHO WISHES TO DEPRIVE POLAND OF BILLIONS OF EUROS? FRANCE STRIKES AT THE FOUNDATION OF THE EUROPEAN UNION. AN ATTACK ON THE FOUNDATIONS OF OUR CIVILIZATION."

(Source: Polish Television, Newscast)

The piece Danses Polonaises was written for the Ensemble Kwadrofonik. It draws on the fragments of the counter-demonstration of Polish patriots and defenders of Polish values against the pride parades.