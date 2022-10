Alexander Goehr: Double Chaconne with Gaps

Komponist und Lehrer, wurde 1932 in Berlin geboren und kam 1933 nach England. Er studierte in Manchester bei Richard Hall – wo er zusammen mit Harrison Birtwistle, Peter Maxwell Davies und John Ogdon die New Music Manchester Group bildete – und in Paris bei Messiaen und Yvonne Loriod. In den frühen 1960er Jahren arbeitete Goehr für die BBC und gründete in dieser Zeit das Music Theatre Ensemble. Er unterrichtete am New England Conservatory in Boston, an der Yale University und der University of Leeds. 1975 wurde er auf den Lehrstuhl für Musik an der University of Cambridge berufen, wo er bis heute emeritierter Professor ist.

Goehr hat fünf Opern geschrieben. Zu seinen Orchesterwerken gehören Konzerte für Klavier, Violine, Viola und Cello für Solisten wie Peter Serkin, Jacqueline du Pré und Daniel Barenboim. In der Kammermusik erzielt Goehr eine außergewöhnliche rhythmische und harmonische Unmittelbarkeit, während seine Musik stets durchlässig bleibt für die Musik und die Bilder anderer Zeiten und Orte. Das Klavierstück Symmetries Disorder Reach (2007) ist eine unverhohlene Barocksuite; Marching to Carcassonne (2003) kokettiert mit Neoklassizismus und Strawinsky, und Manere für Violine und Klarinette (2008), das auf dem Fragment eines mittelalterlichen Chorals basiert, ist ein Streifzug durch die Kunst des musikalischen Ornaments.

In den letzten Jahren hat Goehr Kammermusikwerke geschrieben wie Verschwindendes Wort (2014/15) für das Ensemble Modern, after "The Waking" (2016/17) im Auftrag der Londoner Wigmore Hall und des Santa Fe Chamber Music Festivals und Largo Siciliano (2012), das mit Daniel Barenboim aufgeführt wurde. Das dramatische Orchesterwerk The Master Said (2016) wurde vom BBC National Orchestra of Wales uraufgeführt und Combat of Joseph de la Reine and the Devil (2019/20) vom Nash Ensemble in der Wigmore Hall anlässlich Goehrs 90. Geburtstag im Jahr 2022.

English

composer and teacher, was born in Berlin in 1932 and was brought to England in 1933. He studied in Manchester with Richard Hall – where together with Harrison Birtwistle, Peter Maxwell Davies and John Ogdon he formed the New Music Manchester Group – and in Paris with Messiaen and Yvonne Loriod. Goehr worked for the BBC in the early ‘60s during which time he formed the Music Theatre Ensemble. He has taught at the New England Conservatory in Boston, Yale University and the University of Leeds, and in 1975 was appointed to the chair of music of the University of Cambridge where he remains Emeritus Professor.

Goehr has written five operas. His orchestral works include concerti for piano, violin, viola and cello for soloists including Peter Serkin, Jacqueline du Pré and Daniel Barenboim. Through chamber music, Goehr gains an unprecedented rhythmic and harmonic immediacy, while his music remains ever permeable by the music and imagery of other times and places. The set of piano pieces Symmetries Disorder Reach (2007) is a barely disguised baroque suite; Marching to Carcassonne (2003) flirts with neoclassicism and Stravinsky, and Manere for violin and clarinet (2008), based on a fragment of medieval plainchant, is a typical foray into the art of musical ornament.

In recent years, Goehr’s chamber music output has included Verschwindendes Wort (2014/15) for Ensemble Modern; after "The Waking" (2016/17) commissioned by London’s Wigmore Hall and the Santa Fe Chamber Music Festival, and Largo Siciliano (2012) was notably performed with Daniel Barenboim. The dramatic orchestral work The Master Said (2016) was premiered by the BBC National Orchestra of Wales, and Combat of Joseph de la Reine and the Devil (2019/20) was premiered by the Nash Ensemble at Wigmore Hall in celebration of Goehr’s 90th Birthday in 2022.