Agata Zubel: Outside the Realm of Time

Werkkommentar von Agata Zubel

Erinnerungen, erinnerte Bilder.

Ist das, woran wir uns erinnern, wahr?

Ist das, weswegen man sich an uns erinnert, auch wahr?

Die Erinnerung verleiht den Bildern einen Zauber.

Speichert die Erinnerung Bilder oder die Essenz?

Oder den Geruch, den Geschmack, die weniger greifbaren Dinge.



Eine Erinnerung ist nur die Sehnsucht nach einem Moment.

Können wir das Wesen wiederfinden, das wir einmal waren?

Der flüchtige Eindruck eines Bildes.

Die Menschen leben im flüchtigen Eindruck eines Bildes

multipliziert in Spiegelungen.



Das Gebäude des Erinnerns.

Bilder verblassen und werden unscharf.

Die Zukunft entspringt Ursachen, die wir nicht erfassen können.

Bin ich außerhalb der Zeit oder unterliege ich ihren Gesetzen?



Wenn wir lesen, finden wir alle die selbe Bedeutung?

Was ist, wenn wir in Übersetzung lesen?

Was wird übersetzt, Worte oder Bedeutungen?

English



Memories, remembered images.

Is what we remember true?

Is what we are remembered for true, either?

Memory adds charm to images.

Does memory store images or the essence?

Or the smell, the taste, the less tangible

things.



A memory is but a nostalgia for a moment.

Can we find the creature we once were?

Glimpse of an image.

Humans live in the glimpse of an image

multiplied by reflections.



The edifice of remembering.

Images fade and get blurred.

The future results from causes that we cannot grasp.

Am I outside Time, or subject to its laws?



As we read, do we all find the same meaning?

What if we read in translation?

What is being translated, words or meanings?