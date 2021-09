Yara Mekawei: Live-elektronische Performance

Veranstaltungsbeschreibung

Yara Mekawei lässt sich in ihren Klangbildern vom dynamischen Fluss urbaner Zentren beeinflussen. Ihre Interessen für die Philosophie von Architektur, Geschichte und Literatur fließen in ihre Werke ebenso ein wie ihre Reflektion des Lebens als Frau in einer ostafrikanischen Gesellschaft.

English

Yara Mekawei lets herself be influenced by the dynamic flow of urban centres in her soundscapes. Her interests in the philosophy of architecture, history and literature flow into her works, as does her reflection on life as a woman in an East African society.