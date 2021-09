Rodolfo Acosta: las flores subterráneas

Werkkommentar von Rodolfo Acosta

Wenn wir den Ton als Teig verstehen, können wir ihn kneten und rollen, quetschen und dehnen, ihm Gesten und Formen geben oder ihn frei seinem eigenen Willen überlassen. Gebacken, gekocht oder gebraten, kann man nur hoffen, dass das Ergebnis nahrhaft und vielleicht sogar lecker ist! Ganze Welten sind so entstanden …

Las flores subterráneas wurde in einer besonders schwierigen und deprimierenden Zeit komponiert, während der COVID-19-Pandemie und des Landesstreiks 2021 in Kolumbien. Das Stück ist Melissa Vargas Franco gewidmet, ohne deren Begleitung und Unterstützung dieses letzte Jahr unerträglich gewesen wäre. Der Titel des Stückes ist dem Buch Los papeles de Miguela von Jairo Aníbal Niño entlehnt, in dem sich folgendes Fragment findet:

Solamente el día

en que puedas ver las flores subterráneas

serás una buena jardinera.

Frei übersetzt könnte es heißen:

Erst wenn der Tag gekommen ist

an dem du die Blumen unter der Erde sehen kannst

wirst du ein guter Gärtner sein.

English

If we take sound as dough, we may knead and roll it; squash and stretch it; give it gestures and shapes or leave it to its own volition. Baked, cooked or fried, one can only hope that the result be nourishing and maybe even delicious! Entire worlds have thus been built…

las flores subterráneas was composed at a particularly difficult and depressing time, during the COVID-19 pandemic and the 2021 National Strike in Colombia. The piece is dedicated to Melissa Vargas Franco, without whose company and support, this last year would have been unbearable. The title of the piece has been borrowed from Jairo Aníbal Niño's book Los papeles de Miguela, wherein we find the following fragment:

Solamente el día

en que puedas ver las flores subterráneas

serás una buena jardinera.

Loosely translated, it says:

Only when the day arrives

in which you are able to see the underground flowers

will you be a good gardener.