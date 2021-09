Paul Hindemith: Streichquartett Nr. 3, op. 16: I. Lebhaft und sehr energetisch

Werkkommentar von Florian Heurich

"Es schäumt über von jugendlicher Kraft", schrieb 1928 der Musikwissenschaftler Heinrich Strobel über Paul Hindemiths 3. Streichquartett, "das war packendes, musikantisches Geschehen, das war wirklich "neue" Musik, die man ersehnte nach aller Problematik und allem Intellektualismus. Hier ist alles greifbar und gegenständlich. Nicht eine Spur von Erklügeltem oder Unfertigem."

In mehrfacher Hinsicht war dieses Werk eine Initialzündung: mit der Uraufführung am 1. August 1921 wurden die ersten Donaueschinger Musiktage eröffnet; da keines der bestehenden Ensembles bereit war, das komplexe Werk einzustudieren, führte es zur Gründung des legendären Amar-Quartetts mit Hindemith als Bratscher, das in den folgenden Jahren häufig in Donaueschingen auftrat; zudem markiert das Werk Hindemiths kompositorischen Durchbruch.

Das 3. Streichquartett repräsentiert das Lebensgefühl einer jungen Künstlergeneration, die die Last der Vergangenheit abgeworfen hat und mit Kreativität und Engagement neue Wege gehen will. Gerade im rasanten ersten Satz schwingt eine fast atemlose Aufbruchsstimmung mit, die den Geist des neugegründeten Festivals in Donaueschingen widerzuspiegeln scheint. Die musikalischen Mittel konzentriert Hindemith hier auf das Wesentliche, wie etwa das denkbar einfache Intervall der fallenden Sekunde, das sämtliche thematische Arbeit durchzieht. In der Variation und Ausformulierung eines scheinbar lapidaren Materials zeigt sich Hindemith jedoch als höchst raffinierter Komponist, der die sogenannte Neue Sachlichkeit zu einem Stilprinzip der musikalischen Moderne machte und sich selbst mit diesem Streichquartett als einer der führenden Komponisten der Neuen Musik jener Jahre etablierte.

English

"It overflows with youthful power”, wrote the musicologist Heinrich Strobel in 1928 about Paul Hindemith's 3rd String Quartet, "this was gripping, musicianly action, this was really 'new' music that one longed for after all the problematics and all the intellectualism. Here everything is tangible and representational. Not a trace of the contrived or unfinished.”

In several respects, this work was an initial spark: the premiere on August 1, 1921, opened the first Donaueschinger Musiktage; since none of the existing ensembles was prepared to rehearse the complex work, it led to the founding of the legendary Amar Quartet with Hindemith as violist, which performed frequently in Donaueschingen in the following years; moreover, the work marks Hindemith's compositional breakthrough.

This string quartet represents the attitude to life of a young generation of artists who have thrown off the burden of the past and want to go in new directions with creativity and commitment. Especially in the fast-paced first movement, an almost breathless sense of departure resonates, which seems to reflect the spirit of the newly founded festival in Donaueschingen. Hindemith concentrates the musical means here on the essentials, such as the supposedly simple interval of the falling second that runs through all the thematic work. In the variation and elaboration of a seemingly terse material, however, Hindemith shows himself to be a highly refined composer who made the so-called Neue Sachlichkeit a stylistic principle of musical modernism, and with this string quartet established himself as one of the leading composers of New Music in that era.