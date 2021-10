Werkkommentar von Milica Djordjević

Čvor (Knoten) setzt die künstlerische Linie fort, die ich seit transfixed und transfixed (2020) erforscht habe. Relativ kurze Formen, reduzierte, aber sehr charakteristische, oft rohe Materialien, die trotz ihrer inneren Entwicklung, des ausgefeilten Kontrapunkts und der feinen Details in den einzelnen Linien den Eindruck von Stasis vermitteln. Die Energie dieses Stücks ist nuklear, dicht, kochend. Čvor, wie transfixed und transfixed, wurde unter extremen Bedingungen geschrieben: Es wurde im Mai in einem Krankenhaus begonnen und auf der Neugeborenen-Intensivstation beendet, wo wir darauf warten, "dass der Knoten platzt".

English

Čvor (Knot) continues the artistic line that I have been exploring since transfixed and transfixed (2020). Relatively short forms, reduced but very characteristic, often crude material(s) that, despite their inner development, elaborate counterpoint and fine details in individual lines, give an impression of stasis. The energy of this piece is nuclear, dense, boiling. Čvor, like transfixed and transfixed is written under extreme conditions: it was started in May in a hospital, finished in the neonatal intensive care unit, where we wait "dass der Knoten platzt”.