Márton Illés: Forajzok

Werkkommentar von Márton Illés

Rajzok (Zeichnungen) ist eine Reihe, die mittlerweile ein halbes Dutzend unterschiedliche Werke umfasst, vorwiegend mit experimentellem Schwerpunkt. Darunter ein Stück für 24 unterschiedlich mikrototal gestimmte Streicher, das Klavierkonzert Rajzok II für gedämpftes Klavier, Rajzok III, in welchem ein mikrotonal verstimmtes "Hybridklavier" zum Einsatz kommt, Hang-Rajzok, ein Stück für sechs Vokalisten mit genuinen Vokalklängen, das groß angelegte, vielfarbige Ensemblestücke Ascolta-Rajzok und Fabrajzok für die Ensembles Ascolta und Musikfabrik.

Das neueste Mitglied dieser Familie Forajzok (Rajzok für das Klangforum Wien) operiert mit radikal unterschiedlichen Klangquellen und Klangmitteln. Der sowohl konventionelle als auch erweiterte Gebrauch der Instrumente, die meistens vokalähnliche, sehr urtümliche, psychophysische Inhalte zum Klingen bringen, wird hier echten Vokalklängen ebenbürtig. Es entstehen Gesten, Linien, Prozesse von homogenen und heterogenen Flächen, zum Teil algorithmisch erzeugte Texturen in unterschiedlichsten Farben, Dichten und Dynamiken, die in einer organischen Legierung von Instrumental und Vokalklängen sich subtil und mannigfach entfalten können.

English

Rajzok (Drawings) is a series that now includes half a dozen different works, mainly with an experimental focus. Among them a piece for 24 differently microtonally-tuned strings, the piano concerto Rajzok II for muted piano, Rajzok III, in which a microtonally-detuned "hybrid piano” is used, Hang-Rajzok, a piece for six vocalists with genuine vocal sounds, the largescale, multicolored ensemble piece Ascolta-Rajzok and Fabrajzok for the ensembles Ascolta and Musikfabrik.

The newest member of this family Forajzok (Rajzok for Klangforum Wien) operates with radically different sources and means of sound. The both conventional and extended use of the instruments, which mostly bring to sound very primal, psychophysical contents similar to vocals, here they become equals of real vocal sounds. Gestures, lines, processes of homogeneous and heterogeneous surfaces emerge, as well as partly algorithmically generated textures of the most diverse colors, densities and dynamics, which can unfold subtly and manifoldly in an organic alloy of instrumental and vocal sounds.