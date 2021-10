Listening At Pungwe: Live-elektronische Performance

Veranstaltungsbeschreibung

Das Duo Listening At Pungwe von Memory Biwa und Robert Machiri aus Namibia und Zimbabwe / Südafrika sind nicht nur mit einer Archivarbeit in Donaueschingen präsent, sondern auch mit einem elektronischen Live-Set. Ihre Klangkunst ist eine Einladung, kollektiv zu hören, zu fühlen und ein neues, dekoloniales Wissen über den Raum und die Zeit zu erschaffen, in der wir leben.

English

The duo Listening At Pungwe of Memory Biwa and Robert Machiri from Namibia and Zimbabwe / South Africa are not only present in Donaueschingen with an archival work, but also with a live electronic set. Their sound art is an invitation to collectively hear, feel and create a new, decolonial knowledge of the space and time in which we live.