Carolina Noguera Palau: Ferocious: Contorting femininities

Werkkommentar von Carolina Noguera Palau

Zu einem größeren Teil besteht meine Arbeit aus der Reflexion meines eigenen kulturellen Erbes. Ferocious: Contorting femininities versammelt Zitate eines typischen Tanzes aus den Regionen des Alto Magdalena- Flusses in Kolumbien, la Rajaleña, das eine Variante eines besonders repräsentativen Genres ist, el Sanjuanero. Sie ist in schelmischen Couplets aufgebaut, die zum Lachen – oder zur Kritik – über einige humorvolle Situationen einladen, manchmal auch über das Verhalten liberaler Frauen.

Die Entwicklung der klassischen Musik ist immer mit der Praxis der Volksmusik verbunden gewesen. In diesem Zusammenhang wurden immer wieder Elemente der Volksmusik in die westliche klassische Musik aufgenommen. Richard Kearney zufolge "ist die Postmoderne (…) nicht einfach als das zu verstehen, was nach der Moderne kommt, sondern als das, was unsere kulturellen Traditionen parodistisch wiederholt." Darüber hinaus behauptet Lyotard, dass sich die Bedeutung des "post" in der Postmoderne auf "einen Prozess des ‚ana-', der Analyse, der Anamnese, der Anagogie, der Anamorphose bezieht, der ein ‚anfängliches Vergessen' bewirkt". In meiner Erfahrung hat diese Idee des "anfänglichen Vergessens" als Tendenz dazu gedient, modernistische und – in gewissem Maße – akademische Urteile auszusetzen und folglich als Bereitschaft, "tabuisierte" Elemente wie Melodien und Tonalität in meine Komposition einfließen zu lassen. An einem bestimmten Punkt beschloss ich, die komplizierten und komplexen polyrhythmischen Texturen, das abstrakte und atonale Tonhöhenmaterial, die unscharfe Multi-Metrik und die exzentrischen grafischen Notationen zu "vergessen": ein Vokabular, das irgendwie eine Haltung des ständigen Fortschritts und der Neuheit widerspiegelt, die Teil einer Tradition ist, der ich mich nicht immer ganz zugehörig fühle.

English

To a considerable level, my work consists of reflection on my own cultural heritage. Ferocious: Contorting femininities brings together quotations from a typical dance genre from the regions of the Alto Magdalena river in Colombia, la Rajaleña, which is a variety of a most representative genre, el Sanjuanero. Is it constructed through roguish couplets inviting laughter – or criticism – about some humorous situations, sometimes regarding the behaviour of liberal women.

The development of classical music has always been associated with the practice of folk music. In this regard, the inclusion of folk musical elements into Western classical music has always occurred. According to Richard Kearney, "Postmodernism is to be understood (…) not simply as that which comes after modernism, but as that which parodically reiterates our cultural traditions.” Additionally, Lyotard asserts that the meaning of the 'post' in postmodernism refers to "a process of 'ana-', analysis, anamnesis, anagogy, anamorphosis, which works out an 'initial forgetting'”. In my experience, this idea of 'initial forgetting' has functioned as a tendency to suspend modernist and – to a certain extent – academic judgements, and consequentially, as a willingness to allow "taboo” elements, such as melodies and tonality, to enter my composition. At a certain point, in this work I decided to "forget” the intricate and complex polyrhythmic textures, abstract and atonal pitch materials, fuzzy multi-metrics and eccentric graphical notations: a vocabulary that somehow reflected an attitude of permanent progress and novelty that is part of a tradition to which I do not always feel I fully belong.