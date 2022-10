Daniel Ott / Enrico Stolzenburg

Zusammen Fluss



Dauerinstallation / akustische Skulptur (2022)

Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR

Zusammen Fluss ist eine akustische Skulptur. Sie bezieht sich auf den Klang entlang der zehn Länder, die der Donau ein Ufer bieten, bis ihr Weg im Schwarzen Meer mündet.

Die Klangkomposition für diese Skulptur ist speziell für den Ort am jüngst (2020-2022) renaturierten Donauursprung geschaffen. Sie ist als Dauerinstallation konzipiert und nimmt die geschichtliche Dimension in den Blick, die der Fluss für uns in Europa hat. Damit ist die Klangskulptur eine ideale Ergänzung zu den Themenbereichen Fliessgewässer, Naturschutz, lokale Region, die am Zusammenfluss mit der neuen Bregbrücke aufgerufen werden. Die Klangskulptur erinnert uns daran, dass wir unseren Kontinent für die Zukunft nur gemeinsam denken wollen. Nur zusammen sind wir Fluss. Dies gilt für die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange, insbesondere aber auch für eine ökologische Perspektive, die nötiger denn je, nur ein Miteinander sein kann.

Der Klang, der als akustische Skulptur zu hören ist, verwendet Tonaufnahmen aus allen zehn Anrainerstaaten. Geräusche des Wassers, der Biotope und Habitate, der Städte und Gemeinden, der von Menschen geformten Landschaften, die mittels der Aufnahmen hörbar werden.

Wer den Zusammenfluss aufsucht, stelle sich die Kulisse der Donau vor, durch die der Fluss sich bis zur Mündung windet! Und dann die Assoziationen, die vom Klang der Skulptur in den Menschen ausgelöst werden. Hier, wo Breg und Brigach sich vereinen, können alle ihre Gedanken fliegen lassen, Kopfkino spielen in ferne Länder, Kulturen, Geschichten und Zeitgeschichte. Für letztere sorgen Archivtöne, kurze Ausschnitte, die, unter klanglichen und inhaltlichen Aspekten bestimmt, Gedankenfenster öffnen können. Beispielhaft ausgewählt sind die Demokratiebewegungen in Ungarn 1956 und der Tschechoslowakei 1968, der Krieg im Kosovo in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, bis zum Begriff der "Balkanroute", der seinen Ursprung in den Migrationsbewegungen unserer Zeit hat. Wie nah uns Konflikte in die Gegenwart führen, wird in dem erschütternden Hilferuf Wolodimir Selenskis vom März 2022 spürbar.

Die akustische Skulptur ist künstlerisch in Anlehnung an die Komposition Donau/Rauschen zu verstehen, die 2021 in Donaueschingen zu hören war. Sie ist in ihrer technischen Umsetzung ein ähnlich kooperativer Vorgang wie die Realisierung jener Landschaftskomposition in der Karlstraße zum Jubiläum der Musiktage. Alle Arbeiten kommen hier am Donauursprung unter Beachtung der wesentlichen Rahmenbedingungen wie Sicherheit, Naturschutz, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit zusammen.

Daniel Ott und Enrico Stolzenburg

Credits Für die Umsetzung der Installation Audiotechnik – Markus Oppenländer

Produktionsassistenz – Beate Reichert-Klaus Mit freundlicher Unterstützung von Regierungspräsidium Freiburg

Stadt Donaueschingen

Bürgerstiftung Donaueschingen

365° freiraum + umwelt

ED-Netze GmbH

Thomann GmbH Für die Tonaufnahmen Für die Zuspielung finden neben vielen anderen Aufnahmen folgende Beiträge Verwendung, für die wir uns herzlich bedanken möchten.

Deutschland

In der Befreiungshalle by sb, www.aporee.org

Österreich

3 sound layers under the bridge - thumping trams, speedboats underwater, creaking moorings by Peter Cusack, www.aporee.org

Opening and closing of Nussdorfer Lock for MS Vienna by Markus Gradwohl, www.aporee.org

crickets and disco on the danube, Vienna by john grzinich, www.aporee.org

river Danube, concrete stairs by OR poiesis, www.aporee.org

river Danube, waterskiers by OR poiesis, www.aporee.org

Donauschifffahrt Im Maschinenraum, heiß da, ORF

Donauschifffahrt Nebelhorn eines Donauschiffes, ORF

Fluss, Strom – Donau, Atmo mit Möwen, Wasser, ORF

Schiff Donaudampfer fährt ab, fährt, ORF

Schiff Donaudampfer während der Fahrt, ORF

Slowakei

Bombina bombina by jonasgruska, www.aporee.org

Serbien

remorker, train, river, gulls, waves, ambience by OR poiesis, www.aporee.org

there was tiny jet of water coming out of a small hole ... life of its own by OR poiesis, www.aporee.org

Donau, ohne genaue Ortsangabe

riverboat by vumseplutten1709, www.freesound.org

Bulgarien

Istanbul - Berlin: Crossing the Danube, passing the Bulgarian - Romanian boarder by Adi W, www.aporee.org

Rumänien

Frogs in Swamps by info, www.aporee.org

Kurzbiographie Daniel Ott Daniel Ott Manu Theobald Geboren 1960 in Grub/Appenzell. Komponist, Pianist, Theaterschaffender, Autor landschaftsbezogener Werke.

Klavierstudium, Aufbau freier Theatergruppen, Straßentheater mit Wagenbühne und Pferden, Theaterstudien in Paris und London. Kompositionsstudium bei Nicolaus A. Huber und Klaus Huber. Vor allem und das seit 25 Jahren: Arbeit als Komponist, Pianist, Innovator im Bereich Neues Musiktheater, interdisziplinär und situationsbezogen. Gründung des Festivals "neue musik rümlingen". Zehn Jahre Lehrauftrag für Experimentelle Musik in Berlin. Musiktheater u.a. für die Staatsoper Stuttgart, das Theater Bielefeld, für die Donaueschinger Musiktage und die Wittener Tage für Neue Kammermusik. Situationsbezogene Arbeiten für die Expo Hannover (Musik zum Schweizer Pavillon von Peter Zumthor), für das Museum für Moderne Kunst MMK Frankfurt am Main, das Festival Alpentöne/Altdorf und den Wasserturm Berlin/Prenzlauer Berg. Landschaftskompositionen für den Hafen Sassnitz/Rügen, den Wallfahrtsort Heiligkreuz/Entlebuech, die Neisse zwischen Görlitz und Zgorzelec, den Rheinhafen Basel, die Elbe bei Hitzacker und die Ruhr bei Witten.

Seit 2005 Professor für Komposition und Experimentelles Musiktheater an der Universität der Künste Berlin, seit 2015 Mitglied der Akademie der Künste Berlin. Ab 2016 gemeinsam mit Manos Tsangaris künstlerische Leitung der Münchener Biennale – Festival für neues Musiktheater.