per Mail teilen

19. bis 21. Oktober

Freitag, 19. Oktober 1990, 20.00 Uhr

Jörg Herchet

Komposition 3 für Orchester

Uraufführung

Michael Jarell

...D'ombres lointaines für Stimme und grosses Orchester

Uraufführung

S.Cooper Mezzo

Bruno Maderna

Ausstrahlung für Mezzo, Flöte, Oboe, Tonband und Orchester, Fassung der Uraufführung

Deutsche Erstaufführung

C. Eder, R.Fabriciani,P. Borgonovo

SWF-SO, Dirigent A. Tamayo

Samstag, 20. Oktober 1990, 9.30 Uhr

Sonntag, 21. Oktober 1990, 9.30 Uhr

Akustische Spielformen

Heiner Goebbels

Wolokolamsker Chaussee I-V (nach H. Müller)

Samstag, 20. Oktober 1990, 15.00 Uhr

Michael Levinas

Voûtes por 6 percussionistes

Deutsche Erstaufführung

Philippe Manoury

Le livre des claviers pour 6 percussionistes

Deutsche Erstaufführung

Christoph Staude

Morpheus für 6 Schlagzeuger

Uraufführung

Babette Koblenz

Salpétrière für 6 Schlagzeuger

Uraufführung

Les Percussions des Strasbourg

Samstag, 20. Oktober 1990, 20.00 Uhr

Jean-Claude Eloy

Anahâta für buddhistische Sänger, japanische Instrumente, Schlagzeug, elektronische und konkrete Klänge, Teile I und II

Deutsche Erstaufführung

K.Ebihara, K. Arai Stimme, S. Yaotani O-Hichiriki, S. Shiba Riuteki, M. W. Ranta Schlagzeug,Gesamtleitung J.C. Eloy

Sonntag, 21. Oktober 1990, 11.00 Uhr

Jean-Claude Eloy

Anâhata Teil III

Deutsche Erstaufführung

M.Miyata japanische Instrumente, Gesamtleitung: J.-C. Eloy

Sonntag, 21. Oktober 1990, 14.30 Uhr

SWF-Jazz-Session

Franz Koglmann

The Use of Memory

Uraufführung

Orte der Geometrie - Ich, F. Koglmann - A White Line (Exzerpte)

F. Koglmann Pipetet, Dirigent G. Bauer

Sonntag,21. Oktober 1990, 17.30 Uhr

Luigi Nono

A Carlo Scarpa (in memoriam L. Nono)

Adriana Hölszky

Lichtflug für Violine, Flöte und Orchester

Uraufführung

H. Kalafusz, D. Becker

Mathias Spahlinger

Passage/paysage für Orchester

Uraufführung

SWF-SO, Dirigent M. Gielen