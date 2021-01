per Mail teilen

18. bis 20. Oktober

Freitag, 18. Oktober 1974, 20.00 Uhr

Karlheinz Stockhausen

Vortrag über HU für einen Solisten

Uraufführung

G. Davy

Karlheinz Stockhausen

Inori, Anbetungen für einen Solisten und Orchester

Uraufführung

A. Louafi, SWF-SO, Dirigent K. Stockhausen

Samstag, 19. Oktober 1974, 9.00 Uhr

Dieter Schnebel

Maulwerke; Vorführung von Erarbeitungsstadien, Einzelstudien, Ensembleproben, Stücken

Arbeitsgemeinschaft Neue Musik am O. von Miller-Gymnasium München; Mitglieder der Schola Cantorum Stuttgart; C. Henius, G. Saur-Kontarsky, W. Pearson

Samstag, 19. Oktober 1974, 15.30 Uhr

Wolfgang Rihm

Morphonie für Orchester mit Solo-Streichquartett

Uraufführung

W. Hock, K. Steeb, E. Santiago, A. Käsmeier

Bruno Maderna

Suite für Soli und Orchester aus der Oper "Hyperion"

J. Carroll S, M. Löckle, H. Meyer Flöte, L. Faber Oboe, G. Westphal Spr

SWF-So, Dirigent E. Bour

Samstag, 19. Oktober 1974, 18.00 Uhr

Sonntag, 20. Oktober 1974, 10.00 Uhr

Akustische Spielformen

Urs Widmer

Die schreckliche Verwirrung des Giuseppe Verdi

Samstag, 19. Oktober 1974, 20.30 Uhr

Sonntag, 20. Oktober 1974, 10.00 Uhr

Dieter Schnebel

Maulwerke für Artikulationsorgane und Reproduktionsgeräte, Großverlauf

Uraufführung

Sonntag, 20. Oktober 1974, 15.00 Uhr

Luciano Berio

Points on the curve to find... für Klavier und 22 Instrumente

Uraufführung

A. di Bonaventura Klavier, SWF-SO, Dirigent E. Bour

John Cage

Song Books I-II, Version für Vokalensemble und elektronische Klangtransformation

Schola Cantorum Stuttgart, Dirigent C. Gottwald, Experimentalstudio

Sonntag, 20. Oktober 1974, 17.30 Uhr

SWF-Jazz-Session

W. Dauner/J. van't Hof Duolectrics - McCoy Tyner Group - Yamashita-Trio

Ausstellung

Anbetungen in Bilddokumenten, zusammengestellt von Hans H. Hofstätter und Josef Häusler