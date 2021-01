15. bis 17. Oktober

Freitag, 15. Oktober 1982, 18.00 Uhr

Samstag, 16. Oktober 1982, 10.00 und 22.00 Uhr

Mauricio Kagel

RRRRRRR..., eine Radiophantasie

Uraufführung

Freitag, 15. Oktober 1982, 20.15 Uhr

Mesias Maiguashca

Ecos, Kammermusiken für 38 Spieler, 32 Klangobjekte und elektronische Klänge

Uraufführung

A. Atlanti, G. Buquet Klangobjekte, SWF-SO, Dirigent P. Eötvös, A. Tamayo

Freitag, 15. Oktober 1982, 22.00 Uhr

Samstag 16. Oktober 1982, 18.00 Uhr

Sonntag, 17. Oktober 1982, 10.00 Uhr

Mauricio Kagel

RRRRRRR..., Hörspiel über eine Radiophantasie

Uraufführung

Sonntag, 17. Oktober 1982, 10.00 Uhr

Samstag, 16. Oktober 1982, 10.00 Uhr

Akustische Spielformen

Alison Knowles

Bohnen-Sequenzen

Franz Mon

Wenn z. B. nur einer in einem Raum ist

Samstag, 16. Oktober 1982, 12.00 Uhr

Sonntag, 17. Oktober 1982, 12.00 Uhr

Luigi Nono

Io, Frammento dal Prometeo für 3 Soprane, Kammerchor, Baßflöte, Kontrabaßklarinette und Live-Elektronik

Deutsche Erstaufführung

M. Claire, M. Bair- Ivenz, C. T. Li S, Kammerchor der Maggio Musicale Fiorentino, Dirigent R. Cecconi, R. Fabbriciani Baßfl, C. Scarponi Kbklar, Experimentalstudio, Gesamtleitung L. Nono

Samstag, 16. Oktober 1982, 16.00 Uhr

Sonntag, 17. Oktober 1982, 15.00 Uhr

Luigi Nono

Quando stanno morendo..., Diario polacco Nr. 2 für 4 Frauenstimmen, Baßflöte, Violoncelli und Live-Elektronik

Deutsche Erstaufführung

I. Ade, M. Bair-Ivenz, B. Manca di Nissa, H. Nieckarz Stimmen, Dirigent R. Cecconi, R. Fabbriciani Baßfl, F.-M. Uitti Vc, Experimentalstudio, Gesamtleitung L. Nono

Samstag, 16. Oktober 1982, 20.00 Uhr

SWF-Jazz-Session

Günter "Baby" Sommer Trio - Marilyn Crispell Quartett - Diamanda Galas: Wild Woman with Steakknives for solo voice/Piece for solo voice, tape and live-electronics

Uraufführung

D. Galas, Experimentalstudio

Sonntag, 17. Oktober 1982, 17.00 Uhr

Hans Zender

Dialog mit Haydn für 3 Orchestergruppen

Uraufführung

Volker Heyn

Tem für Orchester

Uraufführung

Rolf Gehlhaar

Tokamak für Klavier und Orchester

Uraufführung

Aloys Kontarsky, SWF-SO, Dirigent K. Kord