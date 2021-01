per Mail teilen

20. bis 22.Oktober

Freitag, 20. Oktober 1972, 20.30 Uhr

Sound Environment

Freie Improvisationen

Ensemble New Phonic Art: C. R. Alsina Klavier, J.-P. Drouet Schlagzeug, V. Globokar Posaune, M. Portal Klarinette

Freitag, 20. Oktober 1972, 21.30 Uhr

Alcides Lanza

Eidesis II für 12 Instrumente

Europäische Erstaufführung

SWF-SO, Dirigent E. Bour

Alcides Lanza

Penetrations VI for voice, chamber ensemble, lights, electronic sounds and electronic extensions

Uraufführung

The composers/performers group, Dirigent A. Lanza

Alcides Lanza

Ekphonesis II for voice and pianist, withslide projections, electronic sounds and electronic extensions

Deutsche Erstaufführung

M. Sheppard, Stimme, A. Lanza Klavier

Samstag, 21. Oktober 1972, 9.30 Uhr

Sonntag, 22. Oktober 1972, 14.00 Uhr

Akustische Spielformen

Luc Ferrari

Portraitspiel

Samstag, 21. Oktober 1972, 11.30 Uhr

Jan W. Morthenson

"Supersonics" - "Auf der Suche nach neuen Bildern" - "Lux sonora", Filme

Samstag, 21. Oktober 1972, 15.00 Uhr

Peter Ruzicka

Feed Back, Musik für 4 Orchestergruppen

Uraufführung

SWF-SO, Mitglieder des Kammersprechchors Zürich, Dirigent E. Bour

Dieter Schnebel/W. Bärtschi

Réactions II, Realisation für 8 Vokalisten

Uraufführung

Mitglieder des Kammersprechchors Zürich

Samstag, 21. Oktober 1972, 17.15 u. 20.00 Uhr

John Cage/H. G. Helms

"Birdcage - 73'20.958" for a composer", Film

Uraufführung

Samstag, 21. Oktober 1972, 18.45 u. 21.30 Uhr

Light Sound - Sound Light, Hommage à A. Skrjabin

York Höller

Décollage für 2 Sprechchöre, Instrumente und Tonband

Uraufführung

W. Bruck Gitarre, O. Liesmann Violoncello, G. Kröll, Y. Höller Orgel, Mitglieder des Kammersprechchors Zürich, Dirigent W. Bärtschi

Sonntag, 22. Oktober 1972, 9.30 Uhr

Dieter Kaufmann

Concertomobil für Violine, Orchester und Tonbänder, öffentliche Generalprobe und

Uraufführung

S. Gawriloff, SWF-SO, Dirigent E. Bour

Sonntag, 22. Oktober 1972, 17.00 Uhr

SWF-Jazz-Session

London Music Now

Tony Oxley

Nephritic(Sextett)

Derek Bailey

Vierundzwanzig (Gitarrensolo)

E. Parker/P. Lytton

Cat's Flux II (Duo)

P. Rutherford/B. Guy/D. Bailey

Improvisations (Trio)

Howard Riley

Cartridge (Trio)

Barry Guy

Statements Nr. 3 für Jazzensemble

Uraufführung

The London Jazz Composers' Orchestra, Dirigent Buxton Orr