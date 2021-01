16. bis 18. Oktober

Freitag, 16. Okt., 18.30, 17. Okt. u. 18. Okt. 10.00 Uhr

Urs Rickenbacher

Reaktive Klang-Raum-Installation (U)

Freitag, 16. Oktober 1992, 20.00 Uhr

Thomas Müller

Spuren f. gr. Orchester



Bernfried Pröve

Fernung-Horizont-Nähe f. gr. Orch. (UA)



Helmut Zapf

Dreiklang f. gr. Orchester (UA)



Sofia Gubaidulina

Stunde der Seele f. gr. Orch., Schlgz. u. Mezzosopran

M. Pekarski, J. Dolgowa

Dresdner Philharmonie, Dir. J. Wyttenbach

Samstag, 17. Oktober 1992, 10.00 u. Sonntag, 18. Oktober, 9.30 Uhr

Akustische Spielformen

Heiner Goebbels

Schliemanns Radio

Samstag, 17. Oktober 1992, 15.00 Uhr

Iannis Xenakis

Xas f. Saxophonquartett



Dimitri Terzakis

Rabasso f. Saxophonquart. u. Trio basso (UA)



La Monte Young

Trio for Strings, Trio-basso-Version

Raschèr Saxophone Quartet: C. Raschèr, L. Bangs, H. White, B. Weinberger; Trio basso: H. Brüning, O. Liesmann, W. Güttler

Samstag, 17. Oktober 1992, 20.00 Uhr

SWF-Jazz-Session

Michael Riessler-Tentett: Héloïse (U)- Edward Vesala Sound & Fury

Sonntag, 18. Oktober 1992, 11.00 Uhr

Pascal Dusapin

Coda f. 13 Instrumente (UA)



Martin Smolka

Rain, a window, roofs, chimneys, pigeons and so... and railway-bridges, too für Bläseroktett u. andere Instr. (UA)



Theo Verbey

Produkt f. Kammerensemble (UA)



James Dillon

Überschreiten f. Kammerensemble (DE)

Musikfabrik NRW, Dir. J. Kalitzke

Sonntag, 18. Oktober 1992, 16.30 Uhr

Dieter Schnebel

Sinfonie X f. gr. Orch., Alt, Live-Elektronik u. Tonband (UA)

S. Otto, Exp. studio, SWF-SO, Dir. M. Gielen, Codir. C.-M. Cârneci