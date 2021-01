per Mail teilen

20. bis 22. Oktober

Freitag, 20. Oktober 1989, 20.00 Uhr

Wolfgang Motz

...Non svanisce... für Orchester

Walter Zimmermann

Ataraxia für Klavier u. Orchester

Uraufführung

J. Clapperton

Klarenz Barlow

Orchideae ordinariae or The twelfth Root of Truth für grosses Orchester

Uraufführung

SWF-SO, Dirigent I. Metzmacher

Samstag, 21. Oktober 1989, 10.00 Uhr

Sonntag, 22. Oktober 1989, 10.00 Uhr

Akustische Spielformen

Hartmut Geerken

Südwärts, südwärts

Samstag, 21. Oktober 1989, 15.00 Uhr

Chico Mello

Piao für einen Schlagzeuger

Uraufführung

Thomas Lauck

Metallgitter für Schlagzeug und Live-Elektronik

Uraufführung

Dieter Schnebel

Monotonien I-V für Klavier und Live-Elektronik

Uraufführung

A. Boettger Schlagzeug, M. Schroeder Klavier, Experimentalstudio

Samstag, 21. Oktober 1989, 17.30 Uhr

Sonntag, 22. Oktober 1989, 11.30 Uhr

Johannes Kalitzke

Nachtschleife, Madrigal für Vokalsextett

Uraufführung

Param Vir

Brahma, Vishnu, Shiva für 6 Solostimmen

Deutsche Erstaufführung

Jonathan Lloyd

Messe für 6 Solostimmen

Deutsche Erstaufführung

Michael Obst

Miroirs für 6 Vokalisten

Uraufführung

London Sinfonietta Voices, Dirigent J. Kalitzke, T. Edwards

Samstag, 21. Oktober 1989, 20.00 Uhr

SWF-Jazz-Session

Streiflichter auf die New-Jazz-Szene der Schweiz: Karl ein Karl - Werner Lüdi Sunnymoon - Urs Blöchlinger Sextett

Sonntag, 22. Oktober 1989, 16.30 Uhr

Rolf Riehm

Berceuse f. großes Orchester

Uraufführung

Codir. C.- M. Cârneci, T. Wahren

Luigi Nono

No hay caminos. Hay que caminar... Andrei Tarkovskij für 7 Instrumentalgruppen

Deutsche Erstaufführung

Wolfgang Rihm

Frau/Stimme für Sopran u. Orchester mit Sopran

Uraufführung

I. Siebert, C. Fuggis, SWF-SO, Dirigent M. Gielen