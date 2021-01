14. bis 16. Oktober

Freitag, 14. Oktober 1994, 18.00 Uhr

Mechanische Klaviere

Kompositionen von György Ligeti (U), Carlos Sandoval (U), Tom Johnson (U), Hans Haass, Conlon Nancarrow (Live-U)

Freitag, 14. Oktober 1994, 19.30 Uhr

Aldo Brizzi

Nosce te ipsum f. Orchester (UA)



Walter Zimmermann

Diastema f. geteiltes Orchester, dirigentenlose Version (U)



Horatiu Radulescu

Angolo divino f. gr. Orchester (UA)

SWF-SO, Dir. Zsolt Nagy

Freitag, 14. Oktober 1994, 22.15 Uhr

C.A.G.E.

John Cage

Skizze zu Ryoanji f. Vc (U)

Ryoanji f. Vc Teil 3 (U)

Ryoanji f. Schlgz.



M. Bach Bachtischa

Ohne Titel, rekonstruierte Gesamtversion von Ryoanji f. Vc (Simultanauff.) (U)



John Cage/M. Bach Bachtischa

One8 f. Vc/Notation 2 for "15 strings" and 5 players (Simultanauff.) (UA)



Renate Hoffleit

Saiteninstallation "15 strings"

M. Bach Vc, D. Revill Schlgz., Saitenspieler

Samstag, 15. Oktober 1994 u. Sonntag, 16. Oktober, 9.30 Uhr

Akustische Spielformen



Hartmut Geerken

Hexenring

Samstag, 15. Oktober 1994, 11.30 Uhr

FLATZ/N. Richter de Vroe

Babylonkomplex - Kathartischer Raum I (UA)

Xsemble München, Dir. N. Richter de Vroe, FLATZ: Video

Samstag, 15. Oktober 1994, 17.30 u. Sonntag, 16. Oktober, 11.30 Uhr

Manfred Stahnke

Harbor Town Love at Millenium's End f. Sax, präp. Klavier u. Schlgz. (UA)



James Tenney

Ergodos III f. 2 Klaviere (UA)

Y. Sugawara, Y. Abe



Jakob Ullmann

Solo I f. Fl/Solo II f. Pos, Simultanauff. (U)

C. Levine, M. Svoboda



Dror Feiler

On ne fait qu'un f. Sax, 2 Kl u. Schlgz. (UA)

Trio Accanto: Y. Sugawara Kl, M. Weis Sax, C. Dierstein Schlgz

Samstag, 15. Oktober 1994, 20.30 Uhr

SWF-Jazz-Session

G. Bijma/J. van't Hof/P. Favre: Freezing Screens A - Double Edge: Kompositionen v. Meredith Monk, Duke Ellington, Billy Strayhorn, John Cage, Kelvin Volans, Tom Pierson - Berlin Contemporary Jazz Orchestra: Kompositionen von Alexander v. Schlippenbach

Sonntag, 16. Oktober 1994, 17.00 Uhr

Michael Levinas

Par-delà f. Orchester (UA)



Marco Stroppa

Hiranyaloka f. Orchester (UA)



Morton Feldman

Coptic Light f. Orchester

SWF-SO, Dir. M. Gielen

Musica mechanica

Klanginstallationen und Musikmaschinen von Stephan v. Huene, Peter Vogel, Pierre Bastien, Ad van Buuren, Wolfgang Heisig, Frédéeric Le Junter, Gordon Monahan, Martin Riches, Tom Johnson, Horst Rickels, Trimpin, Harry de Wit; Player-Piano-Workshop mit Kompositionen von G. Ligeti, C. Nancarrow, G. Antheil, W. Heisig (U), J. Tenney; Musikperformance Schattenorchester II von P. Vogel

Ausstellungen

Rolf Urban: Zeichnungen, Holz- u. Linolschnitte - Uli Olpp: Skulpturenfiguration