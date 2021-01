per Mail teilen

17. bis 18. Oktober

Samstag, 17. Oktober 1970, 16.30 Uhr

New Jazz und Neue Chormusik

Roman Haubenstock-Ramati

Madrigal für Chor a cappella

Uraufführung

Vokalensemble Kassel, Dirigent K. M. Ziegler

Wolfgang Dauner

5 Musiker, 1 Chor, 3 Verstärker, 6 Boxen, 3 Hallgeräte, 3 drahtlose und andere Mikrophone, 2 Potentiometer, Plattenspieler, Tonband, optische Geräte, verschiedene Instrumente

Uraufführung

F. Braceful, J. Karg, E. Weber, R. Wittich, W. Dauner, Vokalensemble Kassel

Albert von Schlippenbach

Globe Unity 70

Uraufführung

Globe Unity Orchestra, Dirigent A. von Schlippenbach

Samstag, 17. Oktober 1970, 20.30 Uhr

Jazz of the Seventies

Peter Brötzmann

Drunken in the Morning Sunrise for Free-Jazz-Ensemble

Uraufführung

Manfred Schoof

Ode for Free-Jazz-Ensemble

Uraufführung

Sun Ra

Black Forest

Uraufführung

Globe Unity-Orchestra, Dirigent A. von Schlippenbach; Sun Ra and his Intergalactic Research Arkestra

Sonntag, 18. Oktober 1970, 9.00 und 15.30 Uhr

Pierre Boulez/Bryars Gavin

"Telemarteau", Film

Sonntag, 18. Oktober 1970, 10.30 u. 13.30 Uhr

Mauricio Kagel

"Ludwig Van", Film

Sonntag, 18. Oktober 1970, 17.00 Uhr

Orchesterkonzert

Igor Strawinsky

Symphonies d'instruments à vent (in memoriam H. Strobel)

Heinz Holliger

Pneuma für Bläser, Schlagzeug, Orgel und Radios

Uraufführung

Luis de Pablo

Heterogeneo für Orchester, Hammondorgel und 2 Sprecher

Uraufführung

E. Xenakis, H. Schmidt

Carlos Roqué Alsina

Überwindung für 4 Solisten und Orchester

Uraufführung

C. R. Alsina Klavier, J.-P. Drouet Schlagzeug, V. Globokar Pos, M. Portal Klarinette

SWF-SO, Dirigent E. Bour

Sonntag, 18. Oktober 1970, 20.30 Uhr

Soiree

Karlheinz Stockhausen

Mantra für 2 Pianisten

Uraufführung

A. und A. Kontarsky