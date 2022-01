Bericht über "Here we are now"

Anton Lukoszevieze - Violoncello, Dirk Rothbrust - Schlagzeug SWR SWR -

In »Here we are now« sitzen vier Musiker auf der Bühne und spielen ihren jeweiligen Part. Ihre Aufgabe ist es jedoch nicht, wie in einem traditionellem Ensemble möglichst gut zusammen zu spielen, sondern im Gegenteil isoliert zu bleiben und die anderen zu ignorieren. Sie spielen gleichzeitig aber nicht zusammen, bleiben isoliert in ihren Privatwelten verhaftet sind.



Jennifer Walsh hatte zunächst vier Solostücke erstellt, um sie dann nebeneinander zu stellen und sie zu e i n em Stück für vier Aufführende umzuarbeiten. Dem Hörer steht es zu jeder Zeit frei, einen oder mehrere Interpreten besonders zu fokussieren.