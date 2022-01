Oh du schöner Symbolismus!

Vokalkonzert am Sonntagmorgen im Bartóksaal der Donauhallen

Männerstimmen der Neuen Vocalsolisten Stuttgart bei der Aufführung von "x/y" von Clara Maïda SWR SWR - Foto: Zoch

"X /Y". Mal wieder eine ausgefallene Übersetzung irgendwelcher außermusikalischen Sachverhalte auf die musikalische Struktur. Doch leider ist Clara Maïda absolut nicht angreifbar. Ihr Schwarz-Weiß-Denken hat sie gekonnt in der kleidungstechnischen Aufteilung der Vocalsolisten Stuttgart reflektiert. Die eine Seite war inklusive Notenständer weiß, die andere schwarz gekleidet. In der Mitte stand in schwarz und weiß gekleidet der hermaphroditische Countertenor. Symbolismen ohne Ende. Auch die Stimme wird während dem Stück nie direkt verstärkt, sondern in verschiedene Gefäße gesungen. Wieso? Die Stimme der Liebe kommt aus unerforschten psychischen Zonen. Ein klares Sprechen passt da nicht. Was für schöne Stellvertreterhandlungen!

Die Musik unterdessen vergisst man bei soviel Symbolismen schnell. Anzuhören war sie aber gut. Eine sehr ausdifferenzierte Partitur, die für das Ensemble kaum spielbar war. Die Klänge nahmen mal die Kulisse eines inbrünstigen Aktes an, dann aber waren sie wieder zu großen Teilen ziemlich bedeutungslos. Durch die Kanalisierung der vor den Mund gehaltenen Gefäße war der Klang ziemlich fokussiert und prägnant. Ebenso auch das gesamte Ensemble. Äußerst souverän und spielfreudig!

Zu den "Studien zu Figuren" von Iris ter Schiphorst lässt sich schwer was sagen. Auch hier wurde wieder eine Geschichte vorangestellt. Das Stück sei eine Draufsicht auf ein absurd handelndes Kollektiv. Zwei Sänger außen und fünf Sänger mittig in der Reihe. Der eine außen dirigierte, der andere außen agierte. Viel Overacting, Wut, Verbitterung, Neid. Iris ter Schiphorst betonte in ihrem Text die Dimension des Hörens und deren aktive Mitgestaltung der Geschichten. Etwaiges blieb bei mir aus.