geboren 1956 in Linköping (Schweden). Lebt und arbeitet in Stockholm (Schweden). Seit dem Ende der 1970er Jahre arbeitet Carl Michael von Hausswolff als Komponist mit den Mitteln des Tonbandgeräts und der Sinuswellen als Hauptinstrumentarium. Seine Konzerte sind oft dynamische Gebilde, die sich die Akustik eines bestimmten Raumes zunutze machen. Seine Veröffentlichungen besitzen eine konzeptuelle und intellektuelle Grundlage, die die komponierten Klänge zwischen dem klingenden Objekt und der Musik hin und her schwingen lassen. Als konzeptueller bildender Künstler arbeitet er mit Performance Art, Licht- und Klanginstallationen sowie Fotografie.

Sein Interesse an Architektur und Topographie führte auch zu Filmen wie z.B. Hashima, (Japan 2002), Al Qasr, Bahriyah Oasis, Egypt (2005) und Electra, Texas (2008), die in einer Kollaboration mit dem Filmemacher Thomas Nordanstad entstanden sind. 1997 begann er mit einer Reihe von Werken unter dem Titel Operations of Spirit Communication. Die Werke, die ihre Inspiration aus Methoden der Electronic Voice Phenomena (EVP) (Tonbandstimmen) beziehen, kombinieren und verschmelzen Ton und Bild mit Analog- und Digitaltechnologien wie z.B. Oszilloskope, Radar und Sonar. Diese handelsüblichen Geräte deuten die Möglichkeit des Daseins von Geistern und anderen Lebensformen innerhalb bestimmter Räumlichkeiten oder im Stromnetz an. Die Städte Paris, Linz, Bangkok, Shanghai, Banja Luka, Berlin, Kuala Lumpur, New York City, Tokyo, Frankfurt am Main, Stockholm und Kopenhagen wurden unter diese geisterhafte Lupe genommen. Jüngst wurde die Ausstellung The Complete Operations of Spirit Communication im OK Centrum in Linz, Österreich präsentiert. Carl Michael von Hausswolff hat auch mit EVP-Forscher Michael Esposito in mehreren Sitzungen zusammengearbeitet. Im Frühjahr 2005 vollendete Carl Michael von Hausswolff sein Starhouse-Projekt für The Land Foundation, organisiert von Kamin Lertchaiprasert und Rirkrit Tiravanija in Chiangmai, Thailand.