Daniel Wohl

Ich halte es für eine der größten Herausforderungen beim Komponieren, Kontinuität inmitten von Wandel zu finden. Es interessierte mich deshalb, ein Musikstück zu schaffen, das ein ununterbrochener Fluss ist und sich gleichzeitig auf ziemlich dramatische Weise alle paar Takte verändert. Radikale Wechsel in Gefühlen, Gedanken und Situationen sind etwas, das wir im Leben akzeptieren müssen, das wir aber häufig nicht in der Musik anstreben, weil wir sie uns als einen bequemen und einheitlichen Informationsfluss wünschen. Der Titel radiance (Strahlung) bezieht sich auf den segensreichen Schlussakkord des Stücks, der uns nach den überstandenen Höhen und Tiefen belohnt. Allerdings dauert auch dieser Akkord nur eine kurze Weile.

English

I find that one of the most challenging aspects of composing is finding continuity in the midst of change. I was interested in creating a piece of music that is both an uninterrupted flow and, at the same time, changes quite dramatically every few bars. Radical changes in feelings, thoughts and situations are something that one has to accept in life, but which we don’t often seek in music, as we frequently look for a comfortable and unified stream of information. ‘Radiance’ refers to the final, blissful chord in the piece, which rewards us after we have weathered its ups and downs. However, that chord too only lasts a short while.