The Woman Who Married a Dog

Peter Ablinger

There was once a woman who had a daughter. When the daughter grew up, the mother in vain encouraged her to find a man to marry, but the daughter rejected all men. At last the mother became angry and told her dog to marry the daughter. The dog did so, and it lived with the girl. Thus having punished her daughter, the mother after some time had the daughter sent to a small island, and here the daughter had a litter of puppies as her children.

The dog was not brought to the island with the girl, and when the dog tried to swim over to her, the mother suddenly took pity on her daughter and strapped some stones around the neck of the dog so it drowned when it tried to swim to the island. The girl’s father used to row over to the island with meat to feed his daughters off-spring. One day the daughter told the puppies, ”When your grandfather arrives to feed you, you shall tear him apart and eat him!”

And they did so.

Afterwards the daughter placed all the puppies in the sole of a kamik boot and set them to sea. When they drifted away from shore she said, ”You will live from now on without ever needing anything!”

They tell that the puppies floated away to some far-off country where they turned into white men, and from them all white men come.

Told by Jonasine Nielsen of Saattoq, Greenland

From: The People of the Polar North, Knud Rasmussen, 1908

Die Frau, die einen Hund heiratete

Es war einmal eine Frau, die hatte eine Tochter. Als die Tochter erwachsen war, versuchte die Mutter vergeblich sie zur Heirat zu überreden; aber ihre Tochter wies alle Männer zurück. Da wurde die Mutter wütend und befahl ihrem Hund, die Tochter zu heiraten. Der Hund tat wie ihm geheißen und lebte mit dem Mädchen. Nachdem die Mutter die Tochter so bestraft hatte, schickte sie sie auf ein kleines Eiland, und hier gebar die Tochter einen Wurf Welpen als ihre Kinder.

Der Hund allerdings wurde nicht mit dem Mädchen auf die Insel gebracht, und als er versuchte zu ihr hinüber zu schwimmen, empfand die Mutter plötzlich Mitleid mit ihrer Tochter und band dem Hund Steine um den Hals, so dass er ertrank, als er versuchte zur Insel zu schwimmen. Für gewöhnlich ruderte der Vater des Mädchens hinüber, um den Auswurf der Tochter mit Fleisch zu füttern. Eines Tages sagte das Mädchen zu den Welpen: „Wenn euer Großvater kommt, um euch zu füttern, zerreißt ihn in Stücke und fresst ihn!“ Und sie taten, wie ihnen geheißen.

Daraufhin setzte die Tochter alle Welpen in einem Kamik-Stiefel auf der See aus. Als sie vom Strand drifteten sprach sie: „Ihr werdet nun für euch leben, ohne dass ihr etwas bedürft.“

Sie sagen, dass die Welpen zu einem fern gelegenen Land getrieben wurden, wo sie sich in weiße Menschen verwandelten. Und von da kommen alle weißen Menschen.

Erzählt von Joansine Nielsen aus Saattoqu, Grönland

Aus: Die Polarmenschen, Knud Rasmussen 1908