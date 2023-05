Carter statt Stroppa: Ein amerikanischer Klassiker

Symphony of Three Orchestras



Die Uraufführung des neuen Orchesterstücks von Marco Stroppa, "Come Play With Me" für Orchester und Elektronik, muss leider abgesagt werden, da das Stück nicht rechtzeitig vollendet werden konnte. Stattdessen erklingt im Abschlusskonzert der diesjährigen Musiktage nun ein Werk von Elliott Carter.

Elliott Carter IMAGO Imago - Carter komponierte seine "Symphony of Three Orchestras" 1976 im Auftrag von sechs US-amerikanischen Orchestern. Er sucht darin und definiert einen spezifischen amerikanischen Orchesterklang der Moderne. Gleichzeitig entwickelt er ein eigenes Konzept von Raummusik, indem sich die drei Orchestergruppen konzertierend ergänzen. Gewidmet ist das Werk dem Dirigenten der Uraufführung (1977 in New York), Pierre Boulez, über Jahrzehnte hinweg einer der wichtigsten Exponenten der Donaueschinger Musiktage.