Yutaka Makino

The Program ist eine neue Installation von Yutaka Makino, die aus einer Isolationskabine, einer von Licht und Geräuschen abgeschotteten räumlichen Konfiguration für eine Person sowie aus vom Künstler eigens für diese Arbeit gefertigten Geräten besteht.

In der Isolationskabine nimmt der sitzende Besucher visuelle, akustische und taktile Reize auf, die auf hochabstrakte und ungewohnte Weise verflochtene Wechselwirkungen der verschiedenen Wahrnehmungsprozesse erzeugen.

Indem The Program Wahrnehmungsgewohnheiten stört, aufhebt oder wiederherstellt, kann diese komplexe Mischung sensorischer Stimulationen Instabilitäten der menschlichen Wahrnehmung aufdecken. Die Installation bietet ein Setup, in dem das Prinzip der „multisensorischen Integration“, die Interaktion und Wechselbeziehung der verschiedenen Sinnesmodalitäten, die die Grundlage unserer Wahrnehmung bilden, erfahren und reflektiert werden kann.

The Program ist Teil eines fortlaufenden Projekts von Yutaka Makino, das er im Austausch mit Shinsuke Shimojo, Professor für Psychophysik am California Institute of Technology, entwickelt.

Englisch

The Program is a new installation by Yutaka Makino which involves an isolation chamber, a spatial configuration for one person in which light and sound from the outside are cut off, as well as custom made equipment particularly designed for this piece.

In the isolation chamber, the seated visitor receives visual, auditory and tactile stimuli which trigger complex interactions of the perceptual processes which affect the visitor’s perception in a highly abstract, unfamiliar way.

By disrupting, suspending or reconfiguring perceptual habits, The Program’s merging of sensory stimuli may reveal instabilities in human perception. The piece provides a setup for experiencing and reflecting on the principle of multisensory integration, the interaction and interdependence of the different sensory modalities that our perception is based on.

The Program is part of a continuing project by Yutaka Makino which he develops in conversation with Shinsuke Shimojo, Professor of Psychophysics at the California Institute of Technology.