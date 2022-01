Das Leben lacht

Wunderbarer Tag, schönes Konzert! Man hatte schon Angst, dass nach dem missratenen Anpfiff das Festspiel nicht recht in Gang kommen könnte, doch nichts dergleichen. Die MusikFabrik brachte Hans Thomalla, Wolfgang Mitterer und Sergej Newski. Letzterer war mit seinem filigranen Arbeitsfläche in einer etwas unglücklichen Lage, als Vornummer zu den zwei Krachern Little Smile und "The Brightest Form of Absence".

Der Russe kündigte eine „komplexe Narration“ an, was einen schon ins Grübeln bringt: Normalerweise überliest man so einen Hinweis, wie eigentlich alles was auf das Lieblingsadjektiv unseres Genres folgt, doch machen wir mal ernst. Was hat man sich unter einer komplexen Narration vorzustellen? Es gibt Erzählungen, die durch Ungereimtheiten, Mehrdeutigkeiten, Zeitsprünge, Unverortbarkeiten oder ähnlichem einen großen Interpretationsraum öffnen – Komplexität, die daher rührt, dass mal diese, mal eine andere, mal gar keine Deutung zieht. Es gibt komplexe Plots: Intrigen, ineinander geflochtene Erzählstränge, multiple, changierende Identitäten, Geheimnisse oder Rätsel. Es gibt Komplexität der formalen Mittel – Stilpluralität, Perspektivenwechsel, Sprachverformungen- und auflösungen.

Doch was ist eine komplexe Narration in der Musik? Wird Musik nicht gerade dadurch narrativ, dass sie eine nachvollziehbaren Spannungsverlauf vorzeichnet, ist Musik, sofern sie narrativ ist, nicht eher simpel? Arbeitsfläche hat plötzlich schon angefangen, von daher eher eine Short Story, viele disparate Klänge, Einwürfe, nur kurze zusammenhängende Sequenzen. Es gibt zögerliche Momente, Phasen in denen das Klavier eine dominierende, vielleicht ordnende Rolle einnimmt, es gibt immer wieder trauriges Winseln von der Tuba – vielleicht eine Side-Story – doch sobald ich etwas narrativ auffasse, ist es nicht komplex, sondern eben – einfach. Das Stück war kurz genug, um nicht langweilig zu sein.

Der erste Höhepunkt: Little Smile ist einfach ein gutes Stück, frisch, voller Energie, nie langweilig. Zunächst wird es immer wieder durch Impuls-Kracher von den Perkussionisten angetrieben, die den Rest des Ensembles in wohl teil-improvisierte Bewegung versetzen oder selbstlaufende Entwicklungen anfeuern, später fungieren Basslinien, die mikrotonale Umspielung einer Tonhöhe oder ein treibender „Klezmerbass“ als Zentren, um die herum die andern Instrumente tanzten, herrlich! So einfach kann's sein!

Das Wüstenstück von Thomalla – Ensemble rund ums Publikum, drei Bildschirme, auf welche die Filmaufnahmen von William Lamson projiziert werden – spielte mit der Interaktion von Bild und Ton: Poetische, teils auch witzigen Bilder, in denen der Wind Flaschen, Kübel, Alufolie oder Steine, die an einer Drachenschnur hängen, durch den geäderten Sand zieht und in die Luft wirft, verfolgt durch den Kameramann, dessen Schatten über die Dünen flackert – dazu Originalton, mal synchron, dann wieder nicht, imitiert durchs Ensemble oder kontrapunktiert durch den Gesang- und Klavierpart. Allgegenwärtig der formgebende Wind, eine Stimmung des Umherirren, der Einsamkeit auch. Der stärkste Moment: zu verträumten Klavierakkorden und ruhigen Linien, fliegt ein Stück Glitzerfolie über den zersprungenen Steingrund, das sich ständig im Wind transformiert: der paradoxe Eindruck, dass sich dieses Stück aus sich selbst verformt, Widerständen ausweicht und über den Stein hetzt. Vielleicht hätte es ein Bildschirm alleine auch getan, zerstreuten die andern Bilder doch jeweils die Wahrnehmung; doch sicher ein beeindruckendes Projekt.