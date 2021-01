17. bis 19. Oktober

Freitag, 17. Oktober 1997, 17.00 Uhr

And there is silence underneath the trees...

Rundgang durch die Installationen

Freitag, 17. Oktober 1997, 19.30 Uhr

Eröffnungskonzert



Juan Manuel Chávez

(D)E(s)Tiempo

Dror Feiler

Ember

Antoine Beuger

Fourth Music fo Marcia Hafif (3)

Manfred Stahnke

Trace des sorciers

Freitag, 17. Oktober 1997, 22.00 Uhr

Piano Recital

Alexander Wustin

Epistel

György Ligeti

Pour Irina

Benedict Mason

The Four Slopes of Twice among Gliders of her Gravity

Conlon Nancarrow

Study for 2 Player Pianos No. 48 a, b, c

25 Jahre Akustische Spielformen

Luc Ferrari

Samstag, 18. Oktober 1997, 9.30 Uhr

Akustische Spielformen

Karl-Sczuka-Preis des Südwestfunks 1997

Verleihung des Karl-Sczuka-Preises an Pierre Henry und des Karl-Sczuka-Förderpreises an Johannes S. Sistermanns durch Peter Frei, Hörfunkdirektor des Südwestfunks Baden-Baden

Laudatio: Johann-Georg Schaarschmidt

Pierre Henry

Antagonismen (1997)

Samstag, 18. Oktober 1997, 11.30 Uhr

Kammerkonzert mit dem Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestfunks

Diego Minciacchi

Klavierstück No. 4: Vae Victis

Peter Ablinger

Instrumente und Elektroakustisch Ortsbezogene Verdichtung

Günter Steinke

Arcade

Isabel Mundry

Gesichter

Samstag, 18. Oktober 1997, 15.30 Uhr

25 Jahre Akustische Spielformen

Luc Ferrari

Samstag, 18. Oktober 1997, 16.30 Uhr

Piano Recital

Alexander Wustin, György Ligeti, Benedit Mason, Conlon Nancarrow (siehe Freitag 22 Uhr)

Samstag, 18. Oktober 1997, 20.30 Uhr

SWF-Jazz-Session

Sylvie Courvoisier

Ocre de Barbarie

Spectacle musical

Louis Sclavis

L'Affrontement des Prétendants

Sonntag, 19. Oktober 1997, 10.00 Uhr

Akustische Spielformen

Pierre Henry

Antagonismen (1997)

Sonntag, 19. Oktober 1997, 11.00 Uhr

Kammerkonzert mit dem IRCAM, Paris

Pierre Boulez

Anthèmes

Brice Pauset

Perspectivae Sintagma I

Magnus Lindberg

Related Rocks

Philippe Leroux

M

Sonntag, 19. Oktober 1997, 17.00 Uhr

Abschlusskonzert

Frederic Rzewski

Scratch Symphony

Silvia Fómina

Auguri Aquae

Mauricio Kagel

Etudes 1-3

Klanginstallationen

Christina Kubisch

Über die Stille

Bernhard Leitner

Ton-Stufen

Bernhard Leitner

Firmament

Bernhard Leitner

Wasser-Spiegel

Robin Minard

Landscape I

Alvin Lucier

Empty Vessels

Michel Sauer

Donaueschinger Komposition