Kratzen, Rauschen, Pusten, Trillern ...

Es sind ungewöhnliche Geräusche, die das Duo Krebs/Hayward produziert. Erst recht, wenn man die Instrumente dazu sieht: Tuba und E-Gitarre. Annette Krebs und Robin Hayward erklären, wie sie die überraschenden Klänge erzeugen: mal natürlich, mal mit elektronischer Unterstützung.

Robin Haywards Spielweise sieht nicht nur ungewöhnlich aus – sie klingt auch so: "Ich verwende die Tuba, als ob sie ein Elektronik-Studio wäre“, erklärt er. Das wuchtige Blasinstrument ist teilweise umgebaut: An Haywards Tuba sind die Ventile nicht verschraubt, sondern mit einer Art Schnellspanner befestigt und können so gedreht werden.

Auch Annette Krebs hält ihr Instrument in einer ungewöhnlichen Art und Weise. Die elektrische Gitarre liegt bei ihr auf dem Schoß, ist für den Zuschauer hinter Laptop, Mischpult und Kabeln kaum zu sehen. Wäre Krebs nicht als Gitarristin angekündigt – die Zuhörer könnten die verfremdeten Geräusche dem Instrument nicht zuordnen. Eine rein elektronische Musik zu spielen, ist für die Künstlerin aber undenkbar. "Alles, was ich denke, denke ich von der Gitarre her. Teilweise wird die Gitarre stark reduziert, aber es ist doch Gitarrenmusik."

Die beiden Musiker lassen Tuba und Gitarre in Improvisationen verschmelzen und schaffen mit ihren geräuschhaften Klängen eine erstaunlich zarte akustische Atmosphäre.