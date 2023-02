Von der Kunst, einen Pianisten zu verstecken

"wave piano scenery player" von Marc Sabat und Lorenzo Sabat

"Scenario" von Marc Sabat und Lorenzo Pompa SWR SWR -

Zwei Künstler aus verschiedenen Künsten treffen aufeinander und verbinden ihre Arbeit. Diese Arbeit ist dieser Tage in Donaueschingen zu sehen und zu hören. Ein Gesamtkunstwerk aus Komposition und Installation. Wie es zur Ideenfindung kam, sich die beiden Arbeiten ergänzten und warum am Ende der Pianist versteckt wird, erzählen der Komponist Marc Sabat und der bildende Künstler Lorenzo Pompa am Ort des Geschehens im Sternensaal in Donaueschingen.