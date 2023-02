Die Donauquelle singt

Installation im Schlossgarten

"Klangquelle" heißt die Installation des in den USA lebenden Künstlers Trimpin. Seine Arbeit an der Donauquelle kombiniert das Hören und Sehen von Klängen auf ganz neue Art und Weise. Kreisförmig sind Metallgestelle in der Quelle angebracht, an ihnen befestigt sind drei Bambusröhren, die im Wasser ein- und auftauchen. Die Auf- und Abbewegung der Bambusröhren erreicht Trimpin durch eine computergesteuerte, motorisierte Hebevorrichtung. Wenn die Röhren eintauchen, strömt Luft durch sie hindurch und es erklingt ein Geräusch.

Vom Bambusrohr allein kommt das aber nicht. Es sind Zungen eines Akkordeons, die sich in den Röhren befinden. Der kuriose Anblick und das seltsame Tönen machen neugierig auf die Idee des Ganzen:

Wie werden die Töne erzeugt? Die Luft wird durch die Bewegung des Wassers durch die Bambusröhren gepresst und bringt die Akkordeonzungen zum Klingen.